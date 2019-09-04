Под Львовом сбежали заключенные: местные жители в шоке

Во Львовской области произошел неприятный инцидент, который напугал местных жителей сел. Дело в том, что из колонии удалось сбежать двум заключенным. Об этом говорится в сюжете ТСН.

20-летний Виталий Бортовенко отбывал наказание за изнасилование, а 27-летний Павел Дмитрук был осужден за хранение наркотиков. В данное время полиция активно ищет беглецов и предупреждает, что нужно быть осторожными, потому что неясно есть ли оружие у этих мужчин.

Двое осужденные сбежали из участка так называемой социальной реабилитации - это место работы, где осужденные работают под присмотром конвоя. На такие работы берут тех, кто не нарушает дисциплину, и кто не пытался сбежать из колонии.

Заключенные сбежали из колонии под Львовом (видео: YouTube/ТСН)

На этих работах каждый час происходит перекличка и вот в один такой момент, оказалось, что двух преступников нет. При этом вокруг сады и леса, в которых злоумышленники могут спрятаться.

Жители ближайших сел очень напуганы такой новостью. Кроме того, они и не знали, что рядом с ними были заключенные, они думали, что это людей возят на работу.

"Сейчас никто детей не выпустит на улицу самих, а чья вина, почему они там должны быть, они не должны быть под присмотром?" - возмутилась местная жительница села.

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