Под Львовом продают уникальный замок XVIII столетия за 1 гривну (фото)

Дворец Марсов был построен в Судовой Вишне (Львовская область) в начале XVIII века. Владельцами поместья была семья графа Коморовского.

У графа было две дочери, которые должны были унаследовать поместье. Но ни одна так и не вышла замуж и у них не было детей.

Фото: explorer.lviv.ua

В начале XX столетия имение было продано семье магнатов Марсов.

Расцвет этого замка выпал на времена эстета Яна Станислава Виталиса Марса. Он считался владельцем городка Судова Вишня. Также Виталис Марс был известным коллекционером, и для замка он приобрел дорогую антикварную мебель и устроил библиотеки.

Фото: explorer.lviv.ua

После его смерти замок унаследовал внук Кшиштоф Марс. В 1914-1918 годах замок пострадал в результате войны и Кшиштоф полностью его отремонтировал в 1920 году.

Вокруг замка размещен огромный парк, который был построен по проекту инженера и ландшафтного архитектора Арнольда Реринга. Парк занимает площадь в шесть гектаров.

В 2015 году совместная группа исследователей из Польши и Украины на территории парка проводила поиск редких растений, которые посадили члены семьи Марса в XX веке.

Фото: explorer.lviv.ua

Во время войны замок был разграблен и частично уничтожен. Во времена СССР дворец был конфискован и переделан в общежитие зооветеринарного техникума. Но в 1995 году произошел сильный пожар и стародавний замок превратился практически в руины.

Проект реставрации

"Сейчас памятник стоит на балансе у города. Руины хотели продать за большие деньги, но потенциальные покупатели отворачиваются от предложений. Власти начали искать инвестора, который мог бы восстановить замок. Подготовлены конкретные проекты, в которых предлагается передать остатки поместья инвестору за символическую плату в 1 гривну. Но, к сожалению, никому руины не нужны", - рассказала Оксана Гиль.

Сейчас руины замка облюбовали бомжи и местные подростки. Находиться внутри небезопасно, так как в любой момент может прилететь кирпич.

А вот так замок выглядит с высоты птичьего полета: