Под Львовом массовый крестный ход довел до уголовного дела (видео)

Карантин в Украине из-за коронавируса ужесточили на период Пасхальных праздников, а медики предупреждают о высоком риске вспышки заражений в ближайшие дни. В Минздраве обращают внимание, что ситуация с COVID-19 и продление ограничительных мер зависит от того, останутся ли украинцы на праздники дома или же пойдут в церкви.

Под Львовом священники решили не прислушиваться к рекомендациям властей, врачей и Священному Синоду Православной церкви Украины, и устроили крестный ход.

В Самборе патрульные заметили прихожан одной из церквей, которые нарушали правила карантина. В мероприятии, которое провели священники, приняли участие многие десятки граждан. На верующих не было масок и они не соблюдали требуемую социальную дистанцию.

Крестный ход сняли на видео, и кадры опубликованы в сети.

Как рассказали в отделе коммуникации полиции Львовской области, по факту нарушения правил карантина местные следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений).

Санкция статьи предусматривает наказание - от штрафа до 3 лет лишения свободы.

Также на четырех участников мероприятия уже составлены протоколы об админправонарушениях по ст. 44-3 (Нарушение правил карантина людей) КоАП.

Им грозит наказание - штраф 17 до 34 тысяч гривен и на должностных лиц - от 34 до 170 000 гривен.

Видео: Под Львовом священники провели крестный ход, не смотря на карантин

Напомним, что в Киеве на пасхальных выходных возле храмов будут дежурить полиция и нацгвардейцы, которые будут проводить профилактические беседы с верующими и в случае необходимости штрафовать.