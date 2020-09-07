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Под Львовом ассенизационная машина Укрзализныци сливала нечистоты в реку

Автор: Styler

Машина Укрзализныци остановилась у реки и слила нечистоты прямо в воду

В селе Лавочное Львовской области 3 сентября ассенизационная машина Укрзализныци дважды за день сбрасывала нечистоты в реку Опир. Видео инцидента было снято на видео и попало в сеть.

Местные жители заметили, что нечистоты сбрасывали в реку при проведении ремонтных работ, после откачки из канализационного люка, который находится у переходного моста, ведущего через реку к бригадному дому. Об этом рассказала журналистка Светлана Несчетная на своей странице в Facebook.

Ассенизаторская машины с номерными знаками "АА 7319 АВ" принадлежит акционерному обществу "Укрзализныця", филиал Львовской железной дороги "Центр строительно-монтажных работ и эксплуатации зданий и сооружений".

Местные жители рассказали о том, что когда в реку сливались нечистоты, то при этом присутствовали заместитель предприятия водоснабжения и водоотведения Валерий Ткачук и бригадир насосно-фильтровальной станции "Лавочное" Игорь Паламарчук. Кроме того, указанные должностные лица распивали спиртные напитки.

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Под Львовом машина Укрзализныци сбрасывала нечистоты в реку (фото: facebook.com/svetlinka.n)

Местные жители одновременно возмущены и напуганы из-за того, что река Опир питает водой колодцев нескольких населенных пунктов, включая Лавочное, Терновку, Славское, Тухлю, Гребенив и Сколе.

Напомним, на Укрзализныце произошел теракт. Взрыв деформировал рельсы и повредил железнодорожные шпалы.

Ранее в поезде Укрзализныци неадекват избил и пытался изнасиловать пассажирку на глазах у сына.

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Новости Украины Львовская областьУкрзализныця