600 доларів за "квадрат". У Львові збудують комфортний ЖК для військових: перші фото

У Львові у мікрорайоні Під Голоском збудують житло для військовослужбовців. У ЖК також облаштують спортзал та дворівневий паркінг.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Львівської міської ради.

Що відомо про проект

У новому ЖК буде 225 квартир, а у дворівневому паркінгу - 315 місць для авто. Будинки будуть заввишки від 6 до 9 поверхів на кутах, а між ними буде пішохідна зона та двір без автомобілів.

Із заявою на дозвіл будівництва звернулись до міськради "Житлово-будівельний кооператив "Преміум Голоско" та "Житлово-будівельний кооператив "Український доброволець".

З 2019 року у мікрорайоні Під Голоском діє мораторій на будівництво, але заради житла для військових його одноразово порушать, тож місто видасть дозвіл на будівництво. Це дозволить багатьом захисникам отримати своє житло.

"З 225 квартир, які будуть збудовані, 75 буде надано учасникам кооперативів з такими умовами, що на кожного по 40 метрів квадратних і ще 10 метрів квадратних вони зможуть придбати за ціною по 600 доларів за квадратний метр. Це фактично є ціною собівартості. Це важливо", - заявив заступник міського голови Львова з містобудування Любомир Зубач.

Так виглядатиме ЖК для військових (фото: ЛМР)

Зазначається, що 200 кв. м у будинку перейдуть у власність міста. Там облаштують спортзал для ветеранів з цього та сусідніх ЖК.

При цьому Зубач зазначив, що деякі деталі будівництва ще обговорюватимуться із жителями мікрорайону.

Також він наголосив, що представники житлових кооперативів та мешканці мікрорайону, які були присутні на засідання виконавчого комітету, підтримують зведення житла для захисників.

Так виглядатиме ЖК для військових (фото: ЛМР)