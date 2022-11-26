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У Львові переселенці з Маріуполя отримали від Фонду Ахметова гігієнічні набори

Фото: у Львові переселенці з Маріуполя отримали від Фонду Ахметова гігієнічні набори (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Переселенці з Маріуполя, що оселилися в різних містах України, продовжують отримувати від Фонду Ахметова гуманітарні набори. Видача допомоги відбувається в рамках співпраці із центрами "Я - Маріуполь".

Про це повідомляє прес-служба фонду.

Нещодавно чергова партія, до якої увійшли 1100 наборів із засобами особистої гігієни, надійшла до місцевого хабу у Львові.

Кожен гігієнічний набір складається з найнеобхідніших речей, що містить: зубні щітки та зубні пасти, порошок, гелі для душу, шампуні, рідке та брускове мило.

Загалом до кінця року для переселенців із Маріуполя буде передано 40 тисяч гігієнічних наборів від фонду.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".

З 2014 року допомога від фонду, бізнесів SCM та футбольного клубу "Шахтар" охопила понад 18 млн людей.

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Гуманітарна допомогаМаріуполь