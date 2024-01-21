У Львові діти-переселенці продовжують отримувати зимові вітання від Фонду Ахметова

Тисячі дітей по всій Україні мають статус внутрішньо переміщених осіб. Фонд Ріната Ахметова підтримує маленьких маріупольців. Наразі поздоровлення отримують дітки із міста Марії, які тепер живуть у Львові.

Про це повідомили в прес-службі фонду.

Під час новорічної акції-2023 Фонд Ріната Ахметова привітав понад 81 тисячу дітей, зокрема, у:

— 10 інтернатах, які евакуювали із Донецької області;

— 50 дитячих будинках сімейного типу;

— 17 центрах "ЯМаріуполь" — усіх, що діють в Україні.

Також подарунки отримала малеча у "Зеленому центрі Метінвест Запоріжжя", діти, якими опікується Донецька обласна державна адміністрація, юні учасники інших проєктів фонду; переможці конкурсів "Дзвінок Святому Миколаю" та "Лист Святому Миколаю"; всеукраїнського конкурсу есе "Моя Україна".

Підтримка дітей не обмежується святами. Протягом усього року фонд реалізовує освітні, оздоровчі, психологічні, мотиваційні проєкти, які допомагають хлопцям і дівчатам здобути корисні навички та вирівняти емоційний стан.