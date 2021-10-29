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У Львові поборола коронавірус 91-річна жінка з повним ураженням легень: що її врятувало

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Львів, П'ятниця 29 жовтня 2021 11:23
У Львові поборола коронавірус 91-річна жінка з повним ураженням легень: що її врятувало У Львові коронавірус поборола 91-річна жінка (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Львові 91-річній жінці вдалося побороти коронавірус. У неї було уражено 99% легенів.

Про Софію Голдак розповіли в сюжеті ТСН.

Історія одужання

Хвороба підкралася до львів'янки раптово. Якось увечері її просто стало трясти. Температура підскочила до 39 градусів. Спочатку львів'янка лікувалася вдома. Вона потрапила в лікарню і 10 днів пролежала під кисневою маскою. Потім ще місяць провела вдома з кисневим концентратором. Відзначимо, що подолати недугу літній жінці допомогла вакцинація.

Софія згадує, коли йшла на щеплення, серйозних надій на вакцину у неї не було.

Завідуюча одного з інфекційних відділень Наталія ралець розповіла, що вакциновані, в тому числі і літні люди, хворіють вкрай рідко. Перебіг хвороби у них набагато легше.

Зараз 91-річна Софія вже тиждень як дихає сама. Сьогодні почала потроху ходити без допомоги онуки. Вона каже,що не знає, що було б, якби вона тоді не вакцинувалася.

Як ми повідомляли раніше, доктор розповіла, як Дельта-штам проявляється у дітей.

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