Во Львове вспыхнул скандал в садике из-за поборов и травли: "методы стандартные, советские"

О ситуации рассказала мама ребенка, который посещает садик №184 "Лесная сказка".

По словам женщины, если родители отказываются сдавать деньги на потребности, на которые предусмотрено финансирование от государства, их деток лишают подарков, со стороны руководства дошкольного образовательного заведения начинается "экономический буллинг", и применяются "методы стандартные, советские: хамство, игнор вопросов, просьб, своих прямых обязанностей".

"Этакая трансформация отдельных групп в государственном садике в частный кружок "активистов". "Активисты" возмущены, что их собственной приватной туалетной бумагой, мылом, будут пользоваться дети, которым эти же вещи в заведении приобрели за налоги родителей", - пишет львовянка.

Женщина также выложила скрины переписки в чате между воспитателем и родителями о таких взносах.

Фото: скрин переписки (facebook.com/groups / БАТЬКИ SOS)

Кроме того, она призвала отреагировать менеджмент Управления образования Львовского городского совета, мэра Львова, образовательного омбудсмена, и чиновников Минобразования на подобные "механизмы травли и хамства в заведении по отношению к тем, кто не хочет быть "благодетелем".

Фото: скрин переписки (facebook.com/groups / БАТЬКИ SOS)