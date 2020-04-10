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Во Львове умер известный хирург: сгорел за считанные дни от пневмонии

STYLERЖизнь    10.04.2020 - 11:20
Во Львове умер известный хирург: сгорел за считанные дни от пневмонии
Во Львове умер известный хирург (Фото: pixabay.com)

39-летний детский хирург умер от тяжелой формы пневмонии

Во Львове умер известный детский хирург, 39-летний Марьян Захарусь. Он работал в Западноукраинском специализированном детском медицинском центре "Чернобыльская больница" и спас не одну детскую жизнь.

Марьян Захарусь был родом из-под Львова, начинал свою карьеру в Стрийской детской поликлинике, и в детском центре он проработал около 8 лет. Специализировался на малоинвазивной хирургии, детской онкологии, имплантации венозных катетеров и портов. За свою карьеру он спас немало детских жизней, его знали и любили родители больных малышей.

"Сегодня ушел в мир иной наш друг, молодой талантливый врач, детский хирург, который спас много жизней Марьян Захарусь. Боль разрывает душу и не найти слова утешения для его родных и близких. Марьян, его доброта навсегда останется в наших сердцах", - сказано в сообщении детского медицинского центра.

Во Львове умер известный хирург: сгорел за считанные дни от пневмонии

Марьян Захарусь

В комментариях сообщается, что Марьян Захарусь вернулся в марте из Лондона. Он сразу провел тестирование на коронавирус, и результат был отрицательным.

В центре не уточнили причину смерти молодого врача, однако стало известно, что Марьян Захарусь скончался от тяжелой формы пневмонии, которая сопровождалась сопутствующими заболеваниями. Как утверждают медики, коронавирус у врача выявлен не был.

Молодой хирург не был женат и своих детей у него не было, у него остался только отец.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что во Львове жестоко убили лидера легендарной группы.

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