ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Львові помер відомий хірург: згорів за лічені дні від пневмонії

STYLERЖиття    10.04.2020 - 11:20
У Львові помер відомий хірург: згорів за лічені дні від пневмонії
У Львові помер відомий хірург (Фото: pixabay.com)

39-річний дитячий хірург помер від важкої форми пневмонії

У Львові помер відомий дитячий хірург, 39-річний Мар'ян Захарусь. Він працював у Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центрі "Чорнобильська лікарня" і врятував не одне дитяче життя.

Мар'ян Захарусь був родом з-під Львова, починав свою кар'єру в Стрийській дитячій поліклініці, і в дитячому центрі він пропрацював близько 8 років. Спеціалізувався на малоінвазивній хірургії, дитячій онкології, імплантації венозних катетерів і портів. За свою кар'єру він врятував чимало дитячих життів, його знали та любили батьки хворих малюків.

"Сьогодні пішов в інший світ наш друг, молодий талановитий лікар, дитячий хірург, який врятував багато життів Мар'ян Захарусь. Біль розриває душу і не знайти слова розради для його рідних і близьких. Мар'ян, його доброта назавжди залишиться в наших серцях", - сказано в повідомленні дитячого медичного центру.

У Львові помер відомий хірург: згорів за лічені дні від пневмонії

Мар'ян Захарусь

В коментарях повідомляється, що Мар'ян Захарусь повернувся в березні з Лондона. Він відразу провів тестування на коронавірус, і результат був негативним.

В центрі не уточнили причину смерті молодого лікаря, однак стало відомо, що Мар'ян Захарусь помер від важкої форми пневмонії, яка супроводжувалася супутніми захворюваннями. Як стверджують медики, коронавірус у лікаря виявлений не був.

Молодий хірург не був одружений і своїх дітей у нього не було, у нього залишився тільки батько.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у Львові жорстоко вбили лідера легендарної групи.

Відома 25-річна співачка була знайдена мертвою у власному будинку У лікарні була всього 7 хвилин: у Кіровоградській області від коронавіруса загинула жінка
Новини України врачипреступленияболезнь
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся