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Во Львове на церемонии открытия главной новогодней елки произошел конфуз (фото и видео)

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Львов, Пятница 17 декабря 2021 20:02
Во Львове на церемонии открытия главной новогодней елки произошел конфуз (фото и видео) Во Львове открыли главную новогоднюю елку (фото: Styler)
Автор: Владимир Костырин

Во Львове зажгли главную новогоднюю елку на центральной площади, но торжественная церемония 17 декабря омрачилась досадным техническим нюансом - гирлянды и украшения на хвойной красавице засияли не сразу.

Событие транслировалось в прямом эфире на Facebook-странице Львовского городского совета.

17-метровое праздничное дерево традиционно установили на Соборной площади возле оперного театра им. Соломии Крушельницкой.

Засвидетельствовать "официальное" зарождение рождественской новогодней атмосферы сегодня вечером собрались сотни львовян и туристов. Кто не пришел сам, мог наблюдать за церемонией зажжения елки в режиме онлайн.

Мероприятия начались в 18:00 и проходили под несильным дождем. Перед жителями и гостями Львова выступили чиновники с поздравительной речью и лучшими пожеланиями. После этого включили иллюминацию и стали зажигать гирлянды на елке... но не все вышло гладко.

Сначала засияла только половина пышного праздничного дерева, и звезда на верхушке тоже осталась темной. Это обеспокоило наблюдающих за церемонией, и в сети под постом с видео трансляции стали возникать удивленные комменты:

  • "А что же пол елки только засветилось? И звезда не зажглась?"
  • "И...???"

Также на ролике о мероприятии можно услышать изумленные возгласы людей - что же с остальным освещением?

Во Львове на церемонии открытия главной новогодней елки произошел конфуз (фото и видео)

Главная новогодняя елка во Львове 17 декабря зажигалась постепенно (фото: скриншот)

Впрочем, такая пауза продлилась недолго, и вскоре засиял уже весь праздничный наряд на елочке, под аплодисменты львовян.

Видео, как открывали новогоднюю елочку в центре Львове 17 декабря

На сегодняшней церемонии также выступала хоровая капелла "Дударик". Пластуны передали Вифлеемский огонь.

Кроме зажжения елочки, состоялось открытие и Рождественской ярмарки.

Во Львове на церемонии открытия главной новогодней елки произошел конфуз (фото и видео)Во Львове на церемонии открытия главной новогодней елки произошел конфуз (фото и видео)Во Львове на церемонии открытия главной новогодней елки произошел конфуз (фото и видео)

Во Львове на церемонии открытия главной новогодней елки произошел конфуз (фото и видео)

Во Львове прошла церемония зажжения новогодней елки 17 декабря (фото: city-adm.lviv.ua)

Как рассказывали в мэрии, новогоднее дерево в этом году городу подарил 85-летний житель села Оброшино Василий Козленко, а возраст самой хвойной красавицы - 35 лет.

Во Львове на церемонии открытия главной новогодней елки произошел конфуз (фото и видео)

Во Львове засияла новогодняя елка на центральной площади (фото: city-adm.lviv.ua)

Кстати, к зимним праздникам во Львове специально разработали новую концепцию оформления города с использованием рождественского "паука" и отдельных элементов - ромбов. По словам художников, ромб давно символизировал в традиционных украинских орнаментах жизнь и род, поэтому композиционно он стал присутствовать в орнаментах елки, иллюминациях улиц, фотозонах и прочее.

Во Львове на церемонии открытия главной новогодней елки произошел конфуз (фото и видео)

В центре Львова открыли новогоднюю елку и Рождественский ярмарок 17 декабря (фото: city-adm.lviv.ua)

Ранее сообщалось, что под Житомиром новогодняя елка лишила света и интернета два села и чуть не убила отца 12 детей, который монтировал дерево на площади.

Напомним также, перед этим в Кривом Роге бабушка сожгла елку в центре города.

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Львов Новогодние праздники
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