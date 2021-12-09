Во Львове спасли ребенка, который подавился творожком: как действовать в таких случаях

Так, отмечается, что ребенок ел творожок, запивал водой из бутылочки и подавился.

"По дороге мы позвонили маме и руководили ее действиями. Именно поэтому на момент нашего приезда опасность миновала – ребенок уже откашливал пищу и хорошо дышал", - рассказал врач по медицине неотложных состояний ПС 4 Львовского областного центра экстренной медицинской помощи Назарий Глова.

В частности, врачи рассказали, что мать была в панике, однако все равно сумела правильно оказать медицинскую помощь ребенку.

Медики советуют пройти родителям курсы по оказанию неотложной помощи взрослым и детям.

Во Львовской области врачи спасли ребенка, которая подавилась сырком (facebook.com/emergency.lviv)

Кроме того, медики говорят, что детям нужно покупать игрушки, которые соответствуют их возрасту.

Если ребенок подавился водичкой или молоком, он начинает сильно кашлять (захлебываться кашлем, шумно дышит) нужно повернуть его к себе спиной, обнять одной рукой, одновременно надавливая ему же на область желудка, наклонить малыша вперед и похлопать по спинке.