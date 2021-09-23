Во Львове спасают девочку, у которой поражены 80% легких: все начиналось, как простуда

Медики Львова спасают 5-летнюю девочку, у которой диагностировали коронавирус. Состояние ребенка крайне тяжелое. Болезнь поразила у нее 80% легких.

Об этом сообщили во Львовской областной детской клинической больнице "Охматдит".

В каком состоянии девочка

Так, девочка из Львовской области. Когда девочка заболела, у нее был кашель и насморк и это было похоже на обычную простуду. Однако, спустя три дня состояние девочки резко ухудшилось и ее госпитализировали в больницу "Охматдит".

У девочки диагностировали двустороннюю полисегментарную пневмонию, вызванную SARS-CoV-2, сепсис, дыхательная, сердечно-сосудистая и полиорганная недостаточность, РДС III степени. Легкие ребенка поражены на 80%. Сейчас дышать ей помогает аппарат ИВЛ.

"Если индекс оксигенации будет снижаться, отрицательная динамика будет сохраняться, подсоединим ребенка к ЭКМО", - говорит заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии Львовского "Охматдита" Вера Приймакова.

Кроме того, врачи призвали родителей при первых симптомах коронавирусной инфекции обращаться к семейному врачу. Также добавили, что в ковид-отделении Львовского "Охматдита" находится 13 детей.