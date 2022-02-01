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Во Львове работница аптеки нажилась на 900 тысяч на лекарствах для онкобольных: какая схема

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Львов, Вторник 01 февраля 2022 17:52
Во Львове работница аптеки нажилась на 900 тысяч на лекарствах для онкобольных: какая схема Фото: фармацевт в аптеке (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Во Львове работница аптеки присвоила около 900 тысяч гривен путем манипуляции со стоимостью препаратов для онкобольных. 44-летней женщине уже объявили о подозрении, ей грозит до 8 лет лишения свободы.

Об этом 1 февраля передали в пресс-службе Нацполиции во Львовской области.

Выяснилось, что заведующая аптекой вносила значительно заниженные - ложные данные о стоимости медицинских препаратов во внутреннюю систему учета, но продавала по настоящим.

"В частности, входную стоимость на препараты для онкобольных она занижала более чем в десять раз, зато продавались лекарства по реальным ценам. Разницу фигурантка убирала себе", - говорится в публикации.

Таким образом женщина нажилась на сумму почти 900 тысяч гривен.

Как сообщается, мошенницу разоблачили сотрудники киберполиции во Львовской области совместно со следователями Львовского райуправления полиции №1.

Женщину уведомили о подозрении по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 3 ст. 362 (несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в компьютерах, автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней) УК.

"Подозреваемой может грозить до восьми лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается", - рассказали в полиции.

Напомним, недавно в Украине правоохранители разоблачили банду, которая занималась изготовлением и продажей фальсифицированных лекарств для онкобольных - свой "товар" они реализовывали на территории 5 стран.

Ранее сообщалось, что мошенник через фейковый обменник "кидал" киевлян на десятки тысяч долларов.

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