У Львові працівниця аптеки нажилася на 900 тисяч на ліках для онкохворих: яка схема
У Львові працівниця аптеки привласнила близько 900 тисяч гривень шляхом маніпуляції з вартістю препаратів для онкохворих. 44-річній жінці вже оголосили про підозру, їй загрожує до 8 років позбавлення волі.
Про це 1 лютого передали в прес-службі Нацполіції у Львівській області.
З'ясувалося, що завідувачка аптеки вносила значно занижені - неправдиві дані про вартість медичних препаратів у внутрішню систему обліку, але продавала по справжнім.
"Зокрема вхідну вартість на препарати для онкохворих вона занижувала більш ніж у десять разів, натомість продавалися ліки за реальними цінами. Різницю фігурантка забирала собі", - йдеться в публікації.
Таким чином жінка нажилася на суму майже 900 тисяч гривень.
Як повідомляється, шахрайку викрили співробітники кіберполіції у Львівській області спільно зі слідчими Львівського райуправління поліції №1.
Жінку повідомили про підозру за ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 3 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в комп'ютерах, автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї) КК.
"Підозрюваній може загрожувати до восьми років позбавлення волі. Досудове розслідування триває", - розповіли в поліції.
Нагадаємо, нещодавно в Україні правоохоронці викрили банду, яка займалася виготовленням та продажем фальсифікованих ліків для онкохворих - свій "товар" вони реалізовували на території 5 країн.
Раніше повідомлялося, що шахрай через фейковий обмінник "кидав" киян на десятки тисяч доларів.