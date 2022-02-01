ru ua
Вт, 01 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Львові працівниця аптеки нажилася на 900 тисяч на ліках для онкохворих: яка схема

Новость на русском →
Львів, Вівторок 01 лютого 2022 17:52
У Львові працівниця аптеки нажилася на 900 тисяч на ліках для онкохворих: яка схема Фото: фармацевт в аптеці (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

У Львові працівниця аптеки привласнила близько 900 тисяч гривень шляхом маніпуляції з вартістю препаратів для онкохворих. 44-річній жінці вже оголосили про підозру, їй загрожує до 8 років позбавлення волі.

Про це 1 лютого передали в прес-службі Нацполіції у Львівській області.

З'ясувалося, що завідувачка аптеки вносила значно занижені - неправдиві дані про вартість медичних препаратів у внутрішню систему обліку, але продавала по справжнім.

"Зокрема вхідну вартість на препарати для онкохворих вона занижувала більш ніж у десять разів, натомість продавалися ліки за реальними цінами. Різницю фігурантка забирала собі", - йдеться в публікації.

Таким чином жінка нажилася на суму майже 900 тисяч гривень.

Як повідомляється, шахрайку викрили співробітники кіберполіції у Львівській області спільно зі слідчими Львівського райуправління поліції №1.

Жінку повідомили про підозру за ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 3 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в комп'ютерах, автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї) КК.

"Підозрюваній може загрожувати до восьми років позбавлення волі. Досудове розслідування триває", - розповіли в поліції.

Нагадаємо, нещодавно в Україні правоохоронці викрили банду, яка займалася виготовленням та продажем фальсифікованих ліків для онкохворих - свій "товар" вони реалізовували на території 5 країн.

Раніше повідомлялося, що шахрай через фейковий обмінник "кидав" киян на десятки тисяч доларів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Львів Схеми шахраїв
LITE
Шедеврально: у новому епізоді "Ейфорії" відтворили сцени зі світового мистецтва
Шедеврально: у новому епізоді "Ейфорії" відтворили сцени зі світового мистецтва