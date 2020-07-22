Во Львове произошла эпичная драка из-за замечания о маске (видео)

Во Львове произошла драка между молодым и пожилым мужчиной, которые находились в общественном транспорте. Так, в автобус зашел горожанин без маски, на что дедушка сделал ему замечание о ее отсутствии и попросил надеть защиту на лицо. После этого молодой горожанин стал вести себя агрессивно и набросился на пожилого человека.

Об этом сообщили на странице в Instagram Новини Львова.

"Тот сходу стал стартовать и хамить, мол "слышь ты, рот закрыл или пошли выйдем побазарим". Ну дедушка решил что-то ему доказать и они вышли, этот полудурок стал его бить и орать "хочу и хожу и без маски", ну дедушка стал в ответку, итог того, что тот стал его тупо тащить на дорогу, когда там летают машины и ложить его головой на асфальт", - описал события очевидец.

Мужчины вышли разобраться. На остановке они начали драться, кидать друг друга на асфальт.

Украинцы под видео отреагировали на инцидент и некоторые отметили, что молодой человек имеет право не носить маску.

Хоче носить маску, а хоче і не носить його право!!!

Дєд красавчик.

Цей тіп неадекват!! Така сама ситуація була з ним на Левандівці !! Людина під впливом наркотиків.

Чому роблять вони, а стидно мені?

Как мы ранее писали, это уже не первый инцидент конфликтов на почве не надетой маски.

В Киевской области в одном из супермаркетов произошла эпичная драка. Одному из клиентов магазина не понравилось то, что другой мужчина вошел в помещение без маски.