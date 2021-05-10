Во Львове мать выбросила из окна 2-летнюю дочку: что известно

Сообщается, что трагический случай произошел утром в понедельник, 10 мая, в микрорайоне Рясное.

"По ул. Шевченко, 392 выпал из окна восьмого этажа двухлетний ребенок - умер", - говорится в сообщении.

В полиции предварительно выяснили, что к смерти ребенка может быть причастна его родная мать, которая и выбросила малыша из окна многоэтажки.

"Сегодня, 10 мая, около 8:30, в полицию поступило сообщение о том, что из окна многоэтажки на улице Шевченко в Львове выпал ребенок", - рассказали в пресс-службе полиции.

Фото: Во Львове погибла девочка при падении из окна 8-го этажа (facebook.com/MVS.LVIV)

Правоохранители задержали мать малыша. Ей инкриминируют ст. 115 УПК Украины (Умышленное убийство).

"Есть проблемы с женщиной - психически больная. "- говорится в сообщении.

Все обстоятельства трагедии сейчас устанавливаются.