UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Во Львове мать выбросила из окна 2-летнюю дочку: что известно

Автор: Светлана Мащенко

Во Львове мать выбросила из окна многоэтажки двухлетнего ребенка. Малышка погибла от полученных травм, а позже выяснилось, что женщина психически нездорова.

Об этом пишет varta1.com.ua.

Сообщается, что трагический случай произошел утром в понедельник, 10 мая, в микрорайоне Рясное.

"По ул. Шевченко, 392 выпал из окна восьмого этажа двухлетний ребенок - умер", - говорится в сообщении.

В полиции предварительно выяснили, что к смерти ребенка может быть причастна его родная мать, которая и выбросила малыша из окна многоэтажки.

"Сегодня, 10 мая, около 8:30, в полицию поступило сообщение о том, что из окна многоэтажки на улице Шевченко в Львове выпал ребенок", - рассказали в пресс-службе полиции.

Фото: Во Львове погибла девочка при падении из окна 8-го этажа (facebook.com/MVS.LVIV)

Правоохранители задержали мать малыша. Ей инкриминируют ст. 115 УПК Украины (Умышленное убийство).

"Есть проблемы с женщиной - психически больная. "- говорится в сообщении.

Все обстоятельства трагедии сейчас устанавливаются.

Ранее мы писали, что в Италии на свадьбе трагически погиб 3-летний украинец. Позже стали известны подробности трагедии.

Также сообщалось, что в Киеве ребенок умер на процедуре в больнице. В смерти малыша обвиняют врачей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины несчастный случайсмерть ребенка