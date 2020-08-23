Во Львове люди вышли на митинг из-за педофила: в чем причина (фото)

Во Львове люди вышли на митинг из-за педофила (коллаж: РБК-Украина)

Львовяне решили добиться правосудия мирным митингом

В воскресенье, 23 августа, во Львове около 16:15 возмущенные граждане перекрыли дорогу во время мирного митинга. Причиной тому стала то, что органы суда и правоохранители остановились в расследовании дела подозреваемого в педофилии.

Как сообщает местное издание Варта1, на улице Княгини Ольги молодежь перекрыла движение авто. Протест происходит из-за нерасследования дела о педофилии. Люди ходят по пешеходному переходу. На месте митинга есть полиция.

Протест поднялся из-за 37-летнего бывшего журналиста Виталия Пересада, которого обвиняют в развращении детей. Работники полиции долго не хотели регистрировать уголовное производство, однако, вечером 21 августа, таки сделали это. Сейчас люди добиваются начала расследования дела.

Во Львове люди вышли на митинг из-за педофила (фото: Игорь Зинкевич)

Стоит напомнить, что ранее известный фотограф-педофил годами промышлял по всей Украине. После того, как в Сумах задержали 31-летнего фотографа из Полтавской области, который надругался над 9-летней девочкой из Сумщины, выяснилось, что в "послужном списке" известного деятеля не один год преступной деятельности.

Также сообщалось, что на Запорожье разоблачили банду живодеров, которые снимали и продавали жуткие видео.