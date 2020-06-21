Во Львове после ливня местные жители пересели в лодки (видео)

Во Львове прошел сильный дождь с грозой. Некоторые улицы прилично подтопило, но местные жители не растерялись – перемещались на дорогах в лодках.

Наиболее изобретательные решили позаниматься рафтингом - спортивный сплав по горным рекам и искусственным гребным каналам. Об этом сообщает Telegram-канал "Украина Online".

Видео того, как по городу плывет лодка, сняли в субботу, 20 июня, после сильного дождя с грозой. Лодка была замечена в Сыхове на затопленных улицах Трилевского и Вернадского.

Во Львове прошел сильный дождь и люди сели в лодки (видео: YouTube)

Стоит отметить, по словам синоптиков, погода до середины лета удивит украинцев грозами и мощными ливнями, которые будут чередоваться с жаркими днями. При этом иногда температура воздуха будет доходить до +37 градусов.

Напомним, в середине этой недели Киев ушел под воду после сильного ливня. На улицах города в очередной раз появились реки, через которые автомобили проезжали с большими трудностями. Очевидцы опубликовали фотографии и видео непогоды.

Ранее в Николаеве также прошел сильный ливень, который затопил центр города. При этом за полчаса выпала половина месячной нормы осадков. Ливневки не справлялись с большим потоком воды и многие автомобили оказались по окна в воде.