Во Львове контролер избил пассажира: появилось видео "разборок"

Во Львове в общественном транспорте контролер ударил пассажира за то, что тот заступился за женщину.

Инцидент произошел 6 сентября в трамвае Львова №6. Конфликт начался после того, как несколько человек зашли в заднюю дверь трамвая на остановке возле церкви святых Ольги и Елизаветы.

Женщина зашла на остановке и пыталась передать деньги за проезд водителю В этот момент в транспорт зашли контролеры. Они увидели в руках пассажирки деньги и не поверили, что она только что хотела передать деньги за проезд. Они требовали от женщины 200 гривен штрафа.

"Когда люди передали ей билет от водителя, я его сразу закомпостировала и передала. Они вырвали из ее рук этот билет. В это время на следующей остановке начали выходить люди и мужчина попросил его пропустить. А контролер взял и его ударил, сказав, что можно выходить на другие двери", - рассказала очевидец ЧП Мария Малетич и опубликовала видео в соцсети с данным конфликтом.

В ролике можно увидеть, как конролер со всей силы ударил пассажира, который пытался пройти по салону к выходу. Им оказался известный львовский журналист и фотохудожник Олег Огородник.

Олег рассказал, что женщина не была похожа на львовянку, но таким давлением контролеры довели ее до слез. По его словам, ему жаль, что он не поехал дальше с ними в трамвае и не вызвал полицию.

Реакция "Львовэлектротранса"

Начальник отдела контроля "Львовэлектротранса" Владимир Килко уверяет, что контролер никого не бил, а видео вырвано из контекста.

Во львовском трамвае контролер ударил пассажира