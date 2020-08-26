Львовяне избили любителя Путина за оскорбления ветеранов АТО (видео)

Во Львове избили провокатора, который обзывал ветеранов АТО (коллаж РБК-Украина)

Провокатор записал видео с ругательствами в День Независимости в Ивано-Франковске

Во Львове избили провокатора Михаила Шпира, который в День Независимости в Ивано-Франковске нецензурно оскорблял местных жителей и ветеранов АТО, снимая это на камеру.

По неподтвержденной информации, мужчина во Львове спровоцировал конфликт, и в результате оказался в горизонтальном положении на земле, пишет издание "Галицкие деньги".

"Весело проводим время во Львове", - так прокомментировал автор ролика, который стал свидетелем драки.

Несколько позже Михаил подтвердил факт избиения и пригрозил виновным "депутатскими запросами".

Видео: Во Львове избили Михаила Шпира, который оскорблял ветеранов АТО

Инцидент произошел после того, как Шпир в Ивано-Франковске вел стрим в центре города 24 августа и высказывал оценочные суждения о происходящем во время праздника. День Независимости он называл "сельскими народными гуляниями", грубо ругался матом возле гуляющих детей и радовался, что "АТОшники пи**расы сейчас все в Киеве, и тут только семейные".

Видео с такими высказываниями вызвали возмущение в сети, после чего неизвестные выложили в интернет его персональную информацию. (Предупреждаем - на ролике звучат нецензурные высказывания!)

Видео: Михаил Шпир в Ивано-Франковске грубо раскритиковал праздник День Независимости и оскорблял местных жителей

Добавим, что Михаил Шпир уже три года числится в списке базы "Миротворец". Мужчину на сайте называют

"Антиукраинский пропагандист. Провокатор. Распространение информации антиукраинского содержания; разжигание межнациональной розни. Является одним из кандидатов от политической платформы Медведчука "Оппозиционная платформа - за жизнь", № 52 (архив). Место работы: ООО "Управляющая компания "Системы", генеральный директор; 2009 - редактор журналов "Сноб" и "Золота каста"", - указывается на сайте.

Фото: скрин myrotvorets.center

Мужчина родился в селе Крехивцы под Ивано-Франковском, но проживает в Киеве.

Отмечается, что ранее Шпир "прославился" тем, что обклеил могилу Степана Бандеры в Мюнхене фотографиями Владимира Путина. В своем Facebook мужчина называет себя горячим сторонником Антимайдана и пути "альтернативного" развития Украины.

Ранее мы писали, что под Киевом пьяная компания напала на ветерана АТО и его маму, а полиция разводила руками.