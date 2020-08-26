Львів'яни побили любителя Путіна за образи ветеранів АТО (відео)

У Львові побили провокатора, який обзивав ветеранів АТО (колаж РБК-Україна)

Провокатор записав відео з лайкою на День Незалежності в Івано-Франківську

У Львові побили провокатора Михайла Шпіра, який на День Незалежності в Івано-Франківську нецензурно ображав місцевих жителів і ветеранів АТО, знімаючи це на камеру.

За непідтвердженою інформацією, чоловік у Львові спровокував конфлікт, і в результаті опинився в горизонтальному положенні на землі, пише видання "Галицькі гроші".

"Весело проводимо час у Львові", - так прокоментував автор ролика, який став свідком бійки.

Трохи пізніше Михайло підтвердив факт побиття і пригрозив винним "депутатськими запитами".

Відео: У Львові побили Михайла Шпіра, який ображав ветеранів АТО

Інцидент стався після того, як Шпір в Івано-Франківську вів стрім в центрі міста 24 серпня і висловлював оціночні судження про події під час свята. День Незалежності він називав "сільськими народними гуляннями", брутально лаявся матом біля дітей, які гуляють поруч, та радів, що "АТОшники пі**раси зараз всі в Києві, і тут лише сімейні".

Відео з такими висловлюваннями викликали обурення в мережі, після чого невідомі виклали в інтернет його персональну інформацію. (Попереджаємо - на ролику лунають нецензурні висловлювання!)

Відео: Михайло Шпир в Івано-Франківську грубо розкритикував свято День Незалежності та ображав місцевих жителів

Додамо, що Михайло Шпір вже три роки числиться в списку бази "Миротворець". Чоловіка на сайті називають

"Антиукраїнський пропагандист. Провокатор. Поширення інформації антиукраїнського змісту; розпалювання міжнаціональної ворожнечі. Є одним з кандидатів від політичної платформи Медведчука "Опозиційна платформа - за життя", № 52 (архів). Місце роботи: ТОВ "Керуюча компанія "Системи", генеральний директор; 2009 - редактор журналів "Сноб" і "Золота каста"", - зазначається на сайті.

Фото: скрін myrotvorets.center

Чоловік народився в селі Крехівці під Івано-Франківськом, але проживає в Києві.

Зазначається, що раніше Шпір "прославився" тим, що обклеїв могилу Степана Бандери у Мюнхені фотографіями Володимира Путіна. У своєму Facebook чоловік називає себе гарячим прихильником Антимайдану і шляху "альтернативного" розвитку України.

Раніше ми писали, що під Києвом п'яна компанія напала на ветерана АТО і його маму, а поліція розводила руками.