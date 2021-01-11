Локдаун в Карпатах: врачи рассказали, можно ли подцепить COVID-19 на отдыхе

Врачи рассказали, можно ли подцепить в горах COVID-19 во время локдауна (Коллаж РБК-Украина)

В Украине c 8 января начал действовать локдаун, а большинство стран закрыты для посещения туристов. На новогодние и рождественские выходные многие украинцы отправились отдыхать на горнолыжные курорты в Карпаты.

Фотографии столпотворений туристов в Буковеле уже разлетелись по сети и стало понятно, что там карантин если и соблюдают, то очень условно. Медики рассказали в комментарии для издания "Вести", можно ли заразиться коронавирусом на горнолыжных курортах.

Как отмечает заведующий кафедрой инфекционных болезней медицинского университета им. А. А. Богомольца Сергей Крамарев, такой способ отдыха довольно опасен.

"Людей много, дистанции они не соблюдают, поэтому вероятность заражения, кто бы что не говорил, большая… На улицах вероятность заражения невысокая – вирус рассеивается, доза растворяется. Однако очереди и эти скопления увеличивают вероятность в разы", - считает специалист.

Медицинский эксперт Евгений Маслов утверждает, что туристам в Карпатах необходимо не только придерживаться дистанции, но и обязательно носить маски. Кроме того, люди во время активного отдыха на свежем воздухе должны следить за своим здоровьем и иммунитетом.

"При низких температурах человеческий организм становится более уязвим к заболеваниям, снижаются защитные свойства слизистых оболочек и иммунитета в целом. Вирус же при низких температурах не умирает, а наоборот продлевает срок своего существования, что может повысить риск заболевания… Люди, отдыхающие сейчас в Буковеле имеют высокие шансы заразиться", - пояснил Маслов.

А вот главный эксперт ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан отметил, что самые большие проблемы могут быть связаны с транспортом и подъемниками, которые привозят туристов на отдых и занимаются перемещениями непосредственно на курортах.

Напомним, ранее мы писали о том, что Минздрав расширил список стран в красной и зоне, и большинству туристов придется сдавать тесты после январского отдыха.

А также мы рассказывали о том, что в сети появились свежие фотографии из Буковеля.