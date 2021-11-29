Во Львове блогер устроил вечеринку с эротикой в День памяти жертв Голодомора: праздную, как хочу
Во Львове в День памяти жертв Голодомора, 27 ноября блогер Александр Залиско закатил пышную вечеринку. Он праздновал в Доме ученых свой день рождения.
Фотографии он охотно публиковал в своем Instagram.
На вечеринке были откровенные, эротические конкурсы, танцевал шоу-балет. На празднике также веселились и другие блогеры-миллионники.
Развлекал гостей известный ведущий Владимир Остапчук.
Такое празднование очень возмутило пользователей Instagram. Под фотографиями блогеров многие оставляли негативные комментарии. Однако сами блоггеры в течение дня никак не реагировали на отзывы, а некоторые из них закрыли возможность комментировать сообщения.
Владимир Остапчук решил подписать фото фот так (Instagram)
Александр Залиско отпраздновал день рождения Фото (instagram.com/o_zalisko)
Реакция блогера
Александр сообщил в соцсети, что уважает День памяти жертв Голодомора, но не виноват, что его 29-летие выпало на этот день...
"Вчера работало все: телевидение, развлекательные шоу, люди праздновали свадьбу и множество разных забав. Поэтому хватит распылять информационный "яд" вокруг! Я родился 27 ноября! Я не выбирал этот день. Он выбрал меня! И я не позволю кому-то портить мое настроение! Праздную так, как захочется мне!" - написал блогер.
Отметим, что возможность комментировать публикацию блогера с оправданиями также отключена.
Как мы ранее писали, под Киевом в День памяти жертв Голодомора снесли памятник чекистам.