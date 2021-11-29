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Во Львове блогер устроил вечеринку с эротикой в День памяти жертв Голодомора: праздную, как хочу

Новина українською →
Львов, Понедельник 29 ноября 2021 11:36
Во Львове блогер устроил вечеринку с эротикой в День памяти жертв Голодомора: праздную, как хочу Во Львове блогер закатил вечеринку (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Во Львове в День памяти жертв Голодомора, 27 ноября блогер Александр Залиско закатил пышную вечеринку. Он праздновал в Доме ученых свой день рождения.

Фотографии он охотно публиковал в своем Instagram.

На вечеринке были откровенные, эротические конкурсы, танцевал шоу-балет. На празднике также веселились и другие блогеры-миллионники.

Развлекал гостей известный ведущий Владимир Остапчук.

Такое празднование очень возмутило пользователей Instagram. Под фотографиями блогеров многие оставляли негативные комментарии. Однако сами блоггеры в течение дня никак не реагировали на отзывы, а некоторые из них закрыли возможность комментировать сообщения.

Во Львове блогер устроил вечеринку с эротикой в День памяти жертв Голодомора: праздную, как хочуВладимир Остапчук решил подписать фото фот так (Instagram)

Во Львове блогер устроил вечеринку с эротикой в День памяти жертв Голодомора: праздную, как хочуВо Львове блогер устроил вечеринку с эротикой в День памяти жертв Голодомора: праздную, как хочу

Александр Залиско отпраздновал день рождения Фото (instagram.com/o_zalisko)

Реакция блогера

Александр сообщил в соцсети, что уважает День памяти жертв Голодомора, но не виноват, что его 29-летие выпало на этот день...

"Вчера работало все: телевидение, развлекательные шоу, люди праздновали свадьбу и множество разных забав. Поэтому хватит распылять информационный "яд" вокруг! Я родился 27 ноября! Я не выбирал этот день. Он выбрал меня! И я не позволю кому-то портить мое настроение! Праздную так, как захочется мне!" - написал блогер.

Отметим, что возможность комментировать публикацию блогера с оправданиями также отключена.

Как мы ранее писали, под Киевом в День памяти жертв Голодомора снесли памятник чекистам.

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