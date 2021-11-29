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У Львові блогер влаштував вечірку з еротикою в День пам'яті жертв Голодомору: святкую, як хочу

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Львів, Понеділок 29 листопада 2021 11:36
У Львові блогер влаштував вечірку з еротикою в День пам'яті жертв Голодомору: святкую, як хочу У Львові блогер закотив вечірку (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Львові в День пам'яті жертв Голодомору, 27 листопада блогер Олександр Заліско закотив пишну вечірку. Він святкував у Будинку вчених свій день народження.

Фотографії він охоче публікував у своєму Instagram.

На вечірці були відверті, еротичні конкурси, танцював шоу-балет. На святі також веселилися й інші блогери-мільйонники.

Серед найвідоміших блогерів-мільйонників були такі:

* Наталі Литвин (1 мільйон підписників);

* Таня Самбурська (1,5 мільйона підписників);

* Валерія Юрченко (1,3 мільйона підписників);

* Саша Бо (1,9 мільйона підписників).

Розважав гостей відомий ведучий Володимир Остапчук.

Таке святкування дуже обурило користувачів Instagram. Під фотографіями блогерів багато хто залишав негативні коментарі. Однак самі блогери протягом дня ніяк не реагували на відгуки, а деякі з них закрили можливість коментувати повідомлення.

У Львові блогер влаштував вечірку з еротикою в День пам'яті жертв Голодомору: святкую, як хочуВолодимир Остапчук так підписав фото (Instagram)

У Львові блогер влаштував вечірку з еротикою в День пам'яті жертв Голодомору: святкую, як хочуУ Львові блогер влаштував вечірку з еротикою в День пам'яті жертв Голодомору: святкую, як хочу

Олександр Заліско відсвяткував день Народження Фото (instagram.com/o_zalisko)

Реакція блогера

Олександр повідомив у соцмережі, що поважає День пам'яті жертв Голодомору, але не винен, що його 29-річчя випало на цей день...

"Вчора працювало все: телебачення, розважальні шоу, люди святкували весілля і безліч різних забав. Тому досить розпорошувати інформаційну "отруту" навколо! Я народився 27 листопада! Я не вибирав цей день. Він вибрав мене! І я не дозволю комусь псувати мій настрій! Святкую так, як захочеться мені!" - написав блогер.

Відзначимо, що можливість коментувати публікацію блогера з виправданнями також відключена.

Як ми раніше писали, під Києвом у День пам'яті жертв Голодомору знесли пам'ятник чекістам.

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