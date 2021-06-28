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Во Львове 80-летняя бабушка подала милостыню кришнаитам: причина поступка заставит улыбнуться

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Львов, Понедельник 28 июня 2021 10:24
Во Львове 80-летняя бабушка подала милостыню кришнаитам: причина поступка заставит улыбнуться Фото: во Львове бабушка дала деньги кришнаитам (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Во Львове пожилая женщина подала милостыню кришнаитам, которые пели в центре города. Бабушка бросила им в ящик 20 гривен.

Об этом сообщил известный блогер Владимир Петров на своей Facebook-странице.

"Во Львове увидели с друзьями совершенно сказочную историю. Бабушка возрастом 80+ подошла к группе молодых кришнаитов-тунеядцев и сунула им в ящик 20 гривен", - рассказал об увиденном блогер.

Отмечается, что старушка бросила в ящик кришнаитам 20 гривен. Также она объяснила и причину своего поступка, мол, они прекрасно играют.

Петров отметил, что вначале они не поверили своим глазам, ведь обычно подают милостыню как раз пожилым.

"Мы глазам своим не поверили, у нас же есть четкий стереотип, что все должно быть наоборот и молодые, здоровые мужчины должны давать деньги пожилым бабушкам. "Навіщо ви їм гроши дали?А я знаю? Файно грають!" - описал ситуацию Петров.

Во Львове бабушка подала милостыню кришнаитам

В комментариях пользователи написали, что бабушка приняла кришнаитов за музыкантов, которые прекрасно играют.

  • Клас! Проймаюче серцезворушливо.
  • Бабуля сприйняла їх як за музикантів, що файно грають.
  • Та самая бабушка, у которой не хватало на одну картофелину. Пришло ее время, машина дала в линию, бабушка подняла бабла на максбете, скупила в ашане всю картошку а сдачу раздала кришнаитам. Виноват президент.
  • Это как финал хорошего фильма.

Как мы писали ранее, блаженная бабушка-попрошайка из Киева оказалась усатым мужиком.

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