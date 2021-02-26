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Во Львове 15-летний парень забил насмерть бездомную: что ему грозит

Автор: Владимир Костырин

Во Львове 15-летний парень жестоко избил бездомную в одном из заброшенных зданий, в результате чего женщина скончалась от полученных травм. Личность несовершеннолетнего преступника уже установили, и ему сообщили о подозрении.

Об этом 26 февраля передали в пресс-службе полиции Львовской области.

Как выяснилось, парень в ночь с 13 на 14 февраля напал на 44-ленюю женщину без определенного места жительства в помещении заброшенного дома по улице Бойковской, где она ютилась. Обидчик нанес несчастной множество ударов руками и ногами по телу и голове, а затем взял деревянную ножку от стула и продолжил избиение.

Бездомная от полученных телесных повреждений вскоре скончалась. Ее тело обнаружил в здании местный житель 19 февраля, и обратился в полицию.

"На месте происшествия работала следственно-оперативная группа и оперативники криминальной полиции отдела полиции № 3 Львовского районного управления полиции, криминалисты, судмедэксперт, оперативники уголовного розыска и сотрудники других служб полиции Львовской области", - рассказали правоохранители.

Экспертиза показала, что смерть женщины наступила в результате в результате ударов в голову.

Полицейские установили, что к совершению преступления причастен несовершеннолетний местный житель.

Парня задержали, и 25 февраля следователи сообщили ему о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины. Теперь 15-летнему львовянину, согласно санкции статьи, грозит лишение свободы на срок от 7 до 10 лет.

Досудебное расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что под Николаевом "малолетки" забили мужчину насмерть прямо на центральном стадионе.

Также мы писали о том, что осенью в Киеве мужчину забили насмерть возле метро - хулиган набросился на несчастного после вопроса о том, работает ли подземка.

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