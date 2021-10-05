Львов уже на пороге карантина: какие ограничения ждут город

Градоначальник отметил, что Львов сейчас "плавно входит в красную зону карантина".

"Мы красной зоны не избежим, мы уже в нее входим. Думаю, через несколько дней вопрос будет стоять жестче, потому что есть рост заболеваемости", - сказал мэр.

По словам Садового, наблюдается негативная динамика по позитивным тестам на COVID-19. Также большая нагрузка ложится на больницы. В городе открывают восьмую больницу для пациентов с коронавирусом.

По словам Садового, в больницы в тяжелом состоянии попадают как правило невакцинированные люди и те, кто не болел COVID-19. По данным горсовета, более 95% новых госпитализированных не были привиты от коронавируса.

"Динамика отрицательная, также большая загрузка по больницам. По состоянию на утро в больнице скорой помощи было 372 человек госпитализированы. За последние сутки были госпитализированы 35 человек, а не выписано никого", - заявил мэр Львова.

Какие ограничения ждут город в случае попадания в красную зону:

Запрещается работа кафе и ресторанов (можно на вынос)

Запрещается работа ТРЦ, кинотеатров, театров и других развлекательных заведений

Запрещается работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров

Запрещается работа учреждений образования, кроме тех, где 100% работников имеют "зеленый" COVID-сертификат

Запрет проведение массовых мероприятий

Запрещается работа учреждений культуры

Запрет на работу отелей и хостелов.

Ограничения не будут касаться, если весь персонал учреждений вакцинирован двумя дозами.