Львов уже на пороге карантина: какие ограничения ждут город

Во Львове скоро собираются усилить карантин из-за всплеска заболеваний коронавирусом.
Такие намерения озвучил мэр города Андрей Садовой, передает пресс-служба львовского горсовета.
Градоначальник отметил, что Львов сейчас "плавно входит в красную зону карантина".
"Мы красной зоны не избежим, мы уже в нее входим. Думаю, через несколько дней вопрос будет стоять жестче, потому что есть рост заболеваемости", - сказал мэр.
По словам Садового, наблюдается негативная динамика по позитивным тестам на COVID-19. Также большая нагрузка ложится на больницы. В городе открывают восьмую больницу для пациентов с коронавирусом.
По словам Садового, в больницы в тяжелом состоянии попадают как правило невакцинированные люди и те, кто не болел COVID-19. По данным горсовета, более 95% новых госпитализированных не были привиты от коронавируса.
"Динамика отрицательная, также большая загрузка по больницам. По состоянию на утро в больнице скорой помощи было 372 человек госпитализированы. За последние сутки были госпитализированы 35 человек, а не выписано никого", - заявил мэр Львова.
Ограничения не будут касаться, если весь персонал учреждений вакцинирован двумя дозами.
Как мы ранее писали, семь областей Украины соответствуют "оранжевой" зоне карантина.