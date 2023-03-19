Львівський псевдопастир розбестив понад 140 дітей: яке він отримав покарання

Як спливла інформація про насильство

2019 року до Центру "Жіночі перспективи" звернулася 22-річна жінка, яка розповіла про 10-річне насильство з боку свого викладача. Вона потребувала юридичної та психологічної допомоги. Завдяки підтримці організації та психологів жінка звернулася до поліції.

Було відкрито кримінальну справу і понад пів року слідчі збирали інформацію. У травні 2020 року було проведено обшук у Романа Московченка, пастиря, педагога, організатора дитячих таборів.

"Було знайдено комп'ютери, ноутбуки, жорсткі диски, флешки з відео та фотографіями дітей. Поліцейські були шоковані кількістю фото та відеодоказів. Також знайшли щоденники, в яких Московченко детально описував свої сексуальні стосунки з дітьми та їх тривалість. Записи він вів з 2005 по 2020 рік Спочатку записував від руки, а пізніше сканував всі записи та став набирати їх на комп'ютері. Ці записи стали дуже важливими доказами у справі", - розповіли в Центрі "Жіночі перспективи".

З 2003 до 2018 року Роман Московченко працював координатором зовнішніх зв'язків НВК "Школа-гімназія святої Софії у Львові". Також він мав спільноту "Діти Христа" на території школи.

Були знайдені його жертви з цієї школи й вже дорослі жінки розповідали, як він викликав дівчаток до свого кабінету, змушував роздягатися, торкався їх. Дітям він розповідав, що "карає їх за погану поведінку".

Крім розбещення, Московченко також ґвалтував дівчаток. Одна із його жертв це підтвердила. Його жертвами були дівчатка віком від 11 до 14 років.

Як проходив суд над Московченком

Псевдопастир був заарештований, йому висунули підозру в розбещенні неповнолітніх та сексуальному насильстві. Спочатку вдалося підтвердити понад 11 епізодів, але слідство змогло зібрати більше інформації та з'ясувалося, що на рахунку у Московченка 147 жертв.

Серед постраждалих були діти із різних сімей – як із повноцінних, так і сироти. За 15 років жодна дитина не розповіла дорослим, чим із ними займається Московченко. Ніхто з колег-педагогів жодного разу не підозрював, що він займається протиправними діями. Мало того, діти до нього ставилися з теплом та його любили.

Перша медична експертиза встановила, що Роман Московченко абсолютно осудний і його можна засудити за всією суворістю закону. На той момент йому загрожувало 15 років ув'язнення.

Обвинувачений провину не визнавав і від усіх звинувачень відмовився.

Як повідомляла адвокат Московченка наприкінці 2021 року, за рік слідства та утримання у СІЗО, її підзахисний практично перетворився на "овоча", неодноразово намагався вчинити самогубство. Вона почала наполягати на повторно-психологічній експертизі.

За словами адвоката потерпілих Галини Федькович, на суді намагалися виявити щось у біографіях дівчаток, щоб знецінити наругу.

"Всупереч наявності очевидних доказів скоєних сексуальних злочинів проти дівчат віком від 10 років, у сторони захисту виникали питання до потерпілих, які стосувалися їхнього особистого життя, і очевидно, була мета знецінити їх переживання та досвід, і виправдати дії ґвалтівника поведінкою постраждалих дітей", – розповіла захисниця.

На більшості фото та відео, знайдених у квартирі Московченко, були зображені дівчатка, які на момент суду досягли повноліття. Потерпілі, які звернулися до поліції та суду, пов'язувалися з ними, але багато жінок відмовилися давати свідчення та брати участь у справі – вони побоювалися розголосу, був страх, що це зіпсує їм репутацію.

Що ж вирішив суд

На жаль, відправити Романа Московченка на довгий термін у в'язницю не вдалося. Друга медична комісія визнала його недієздатною.

Галицький районний суд міста Львова визнав львівського педофіла та організатора християнських таборів винним у 147 епізодах зґвалтувань та розбещення малолітніх.

49-річний Роман Московченко, який мав бездоганну репутацію релігійного наставника в організації "Діти Христа" найімовірніше до кінця життя перебуватиме на примусовому лікуванні в психіатричній лікарні.

Крім того, якщо Московченко одужуватиме в психіатричній лікарні й це підтвердить медична оцінка, то суд повернеться до розгляду обвинувального акту. Якщо ж він одужувати не буде, то він проведе все життя в психіатричній лікарні.

Варто зазначити, що рішення суду українці вважають надто м'яким. У коментарях вони вказують, що психіатрична лікарня - це "спроба втекти від покарання", і що "шкода, що не у в'язницю довічно".