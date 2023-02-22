У Львівській політехніці китаєць українською мовою захистив дисертацію

Тема дисертації молодого науковця - "Підвищення ефективності механічного оброблення деталей з титанових сплавів на основі імітаційного моделювання процесу формоутворення". Зазначається, що саме такий напрямок рекомендувала Ше китайська сторона.

До Львова Сяньнін приїхав 6 років тому, після завершення бакалаврату в університеті провінції Хенань у Китаї. Спочатку він вивчав українську мову на підготовчому відділенні, а потім - вступив до магістратури прикладною механікою, а потім уже до аспірантури.

Як розповідає Ше, він віддав перевагу Україні іншим країнам, де теж міг навчатися (а це Білорусь, Молдова, Азербайджан та Казахстан), оскільки "тут добре готують інженерів-механіків".

"І я знав, що в Україні дуже добре. Дізнався, що у Львівській політехніці є хороша база з моєї спеціалізації", - каже він.

Ше Сяньнін захистив докторську у Львівській політехніці (фото: lpnu.ua)

Щоб мати змогу навчатися, йому як іноземцю довелося виграти грант на навчання від китайського стипендіального центру. Потім Сяньнін отримав китайську стипендію та бюджетне місце разом зі стипендією у Львівській політехніці.

Під час навчання у виші Ше брав участь у міжнародних конференціях, писав статті, зокрема виданням, що належать до баз даних Scopus, а також міжнародним фаховим виданням.

Також він брав участь у викладанні китайської мови у Лінгвістично-освітньому центрі університету, розпочав співпрацю зі Львівською торгово-промисловою палатою.

Молодий учений до карантину через коронавірус встиг також побувати у Києві, Одесі, Івано-Франківську, Рівному, Луцьку, Мукачевому. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну батьки Ше наполягали на тому, щоб він повертався додому.

"Я запевняв їх, що тут усе добре, спокійно, Політехніка працює. Правда, у перші два місяці на вимогу китайської сторони виїхав до Угорщини, а потім, як тільки стало можливим, без вагань повернувся до Львова. Мій друг у Китаї працює журналістом, то я давав йому кілька коментарів про те, що насправді відбувається в Україні, пояснював йому, яка тут ситуація", - каже він.

Сяньнін також розповів, що зараз працюватиме у Львівській політехніці, проте за деякий час планує повернутися на батьківщину і працювати там викладачем.

Ше Сяньнін під час захисту дисертації (фото: lpnu.ua)