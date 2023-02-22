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Во Львовской политехнике китаец на украинском языке защитил диссертацию

Новина українською →
Среда 22 февраля 2023 15:54
Во Львовской политехнике китаец на украинском языке защитил диссертацию Фото: во Львовской политехнике китайский аспирант защитил диссертацию на украинском языке (lpnu.ua)
Автор: Владимир Костырин

Выпускник аспирантуры Львовской политехники 30-летний китаец Ше Сяньнин успешно защитил диссертацию на украинском языке, получив степень доктора философии этого вуза.

Об этом передали на сайте Национального университета "Львовская политехника".

Тема диссертации молодого ученого - "Повышение эффективности механической обработки деталей из титановых сплавов на основе имитационного моделирования процесса формообразования". Отмечается, что именно такое направление рекомендовала Ше китайская сторона.

Во Львов Сяньнин приехал 6 лет назад, после завершения бакалавриата в университете провинции Хэнань в Китае. Сначала он изучал украинский язык на подготовительном отделении, а после - поступил в магистратуру на прикладную механику, а затем уже в аспирантуру.

Как рассказывает Ше, он предпочел Украину другим странам, где тоже мог учиться (а это Беларусь, Молдова, Азербайджан и Казахстан), так как "здесь хорошо готовят инженеров-механиков".

"И я знал, что в Украине очень хорошо. Узнал, что во Львовской политехнике есть хорошая база по моей специализации", - говорит он.

Во Львовской политехнике китаец на украинском языке защитил диссертацию

Ше Сяньнин защитил докторскую во Львовской политехнике (фото: lpnu.ua)

Чтобы иметь возможность учиться, ему как иностранцу пришлось выиграть грант на обучение от Китайского стипендиального центра. Затем Сяньнин получил китайскую стипендию и бюджетное место вместе со стипендией во Львовской политехнике.

Во время обучения в вузе Ше участвовал в международных конференциях, писал статьи, в том числе изданиям, принадлежащим к базам данных Scopus, а также международным профессиональным изданиям.

Также он участвовал в преподавании китайского языка в Лингвистически-образовательном центре университета, начал сотрудничество со Львовской торгово-промышленной палатой.

Молодой ученый до карантина из-за коронавируса успел также побывать в Киеве, Одессе, Ивано-Франковске, Ровно, Луцке, Мукачево. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину родители Ше настаивали, чтобы он возвращался домой.

"Я уверял их, что здесь все хорошо, спокойно. Политехника работает. Правда, в первые два месяца по требованию китайской стороны выехал в Венгрию, а потом, как только стало возможным, вернулся без колебаний во Львов. Мой друг в Китае работает журналистом, так я давал ему несколько комментариев о том, что происходит в Украине, объяснял ему, какая здесь ситуация", - говорит он.

Сяньнин также рассказал, что сейчас будет работать во Львовской политехнике, однако через некоторое время планирует вернуться на родину и работать там преподавателем.

Во Львовской политехнике китаец на украинском языке защитил диссертацию

Ше Сяньнин во время защиты диссертации (фото: lpnu.ua)

Ранее сообщалось, что в польских школах включат украинский язык в экзамены.

А также мы писали, как война обогатила словарный запас украинцев, ведь в бытовой речи закрепился военный жаргон, появляются новые слова и этот процесс продолжается.

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