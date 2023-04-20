Львівські лікарі зафіксували десятки випадків хвороби Лайма через укуси кліщів. Як уберегтися

В Україні з потеплінням активізувалися кліщі, від укусів яких страждають не лише домашні тварини під час вигулів, а і їхні власники. При укусах комахи іноді можуть інфікувати людину хворобою Лайма. Так, медики діагностували у Львівській області вже десятки таких випадків.

Хто постраждав від недуги та як уберегтися від хвороби Лайма - читайте у матеріалі нижче.

"Сезон" кліщів

Для весняного сезону випадки інфікування хворобою Лайма, на жаль, є досить характерними. Річ у тому, що кліщі-переносники зазвичай починають виходити зі сплячки вже з середини або кінця карта - залежно від середньодобової температури (для них вона цілком сприятлива на рівні +1...+3 градуси).

Потім, у міру подальшого потепління, комах стає дедалі більше, і часто другу половину квітня - початок травня називають "сезоном кліщів".

Як правило, ці комахи ховаються в тіні: дерева, кущі, трава тощо, і під час прогулянок у парках, скверах або просто у дворі - люди стають їхньою "здобиччю".

Випадки інфікування у Львівській області

Як розповіла генеральний директор Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України Наталія Іванченко-Тімко, у першому кварталі поточного року в регіоні зафіксували 21 випадок хвороби Лайма у громадян, передає Tvoemisto.tv.

При цьому епідеміолог зазначила, що рік тому за аналогічний період такий діагноз не було поставлено жодному пацієнтові клінік.

У цьому випадку, уточнила медик, серед інфікованих дітей немає, а "люди всі зовсім різні".

Так, внаслідок укусу кліщів інфекція потрапила в організми 12 жителів Львова, Дрогобича та Трускавця та 6 мешканців сіл з Дрогобицького, Золочівського, Яворівського, Самбірського та Львівського районів.

Як захиститися від укусу кліщів та не інфікуватися хворобою Лайма

Медики Центру громадського здоров'я України дають громадянам такі рекомендації, як уберегтися від цих комах та не підчепити недугу.

Подбайте про відповідне вбрання перед прогулянкою. Вибирайте закрите взуття й одяг: найбільш безпечним буде одяг з довгими рукавами, світлого кольору, бажано надіти штани й заправити їх в шкарпетки.

Покривайте голову головним убором - кепкою, панамкою, косинкою - і закрийте шию.

Перед прогулянкою для захисту скористайтесь репелентом - спеціальним засобом, найчастіше у вигляді аерозолю, який відлякує кліщів. Дотримуйтесь інструкції з використання засобу. Обов'язково зверніть увагу на тривалість його дії й не забувайте використовувати повторно, коли час дії пройде.

На прогулянці тримайтеся ближче до центру стежки і не заходьте в траву зі сторін: саме там кліщів найбільше.

Звільніть місце для привалів від хмизу, гілок, сухої трави в радіусі 20-25 м.

Оглядайте себе і своїх близьких кожні дві години прогулянки. Відчути укус кліща майже неможливо: тварина виділяє анестетичну речовину, знеболюючу укус. Потрібен ретельний огляд, оскільки вкусити може і так звана німфа - молодий дуже маленький кліщ.

Відразу після повернення додому ще раз огляньте близьких, дітей і себе: краще за все це зробити в білій ванні з хорошим освітленням. Ретельно обстежте своє тіло, особливо ділянки, покриті волоссям.

Будинки виперіть і випрасуйте одяг. Найчастіше кліщі чіпляються до одягу людини, тому можуть присмоктуватись не лише під час перебування на природі, а й згодом, перекочувавши з одягу. Не варто залишати цей одяг біля ліжка чи спати в ньому. Просте витряхування не допоможе позбутися кліща.

Перевірте речі, які принесли з прогулянки (підстилки, сумки і т. д.).

Якщо на природу брали домашнього улюбленця - його теж слід оглянути на наявність кліщів.

Ознаки кліщового енцефаліту

Як розповідають медики, хвороба часто починається гостро, з ознобу та підвищення температури тіла до 38-40 градусів. Гарячка триває від 2 до 10 днів.

З'являються загальне нездужання, різкий біль голови, нудота і блювання, розбитість, стомлюваність, порушення сну.

Хвороба Лайма - симптоми

Перша стадія розвитку хвороби (від 3 до 30 днів):

опухлість та почервоніння у місці укусу

висипання на шкірі

підвищення температури тіла

головний біль

біль у суглобах та м'язах

швидка стомлюваність

ломота в тілі

озноб

Як уникнути хвороби Лайма

За різними даними, хвороба розвивається лише у 1-5% людей, яких вкусив кліщ. Тому слід стежити за своїм самопочуттям та звернутися за допомогою. Якщо ви побачили на тілі червону пляму, вас лихоманить, болять м'язи та суглоби, з'явилися нетипові головні болі, тоді терміново зверніться до лікаря.

В Україні енцефалітних кліщів немає, проте вони проживають у сусідніх західних країнах. Тож на паразита можна цілком натрапити у Карпатах.

Якщо ви переживаєте з приводу зараження енцефалітом, який досить непросто вилікувати, можна зробити щеплення проти нього. Вакцина доступна дорослим від 15 років та дітям віком від 1 року.