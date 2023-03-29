У Луцьку попрощалися з бійцем, який загинув під Вугледаром: люди стояли навколішки (відео)
У Луцьку 28 березня попрощалися на фронті 38-річним воїном Богданом Буськом. Боєць загинув під Вугледаром.
Люди провели в останню путь захисника, стоячи на колінах, передає "Суспільне".
Ким був загиблий Богдан Бусько
Жителя Луцька призвали на військову службу з мобілізації, він був зарахований до військової частини батальйону морської піхоти. Він був матросом. Воїн загинув 21 лютого 2023 року під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Вугледар Донецької області.
Богдан Бусько захищав Україну на Донбасі (фото: Суспільне)
У Богдана залишилися мати, дві сестри та брат. У центрі міста лучани на колінах проводжали загиблого захисника.
Військові стали на коліна перед загиблим бійцем (фото: Суспільне)
Відспівували військовослужбовця у Свято-Троїцькому кафедральному соборі. Поховали воїна на Алеї почесних поховань у Гаразджі.
Нагадаємо, що герой мемів "Чіткий паца" розповів, як б'є окупантів.
До цього ми писали, що український кухар ресторанів "Мішлен", що проживав у Польщі, з 24 лютого на передовій.