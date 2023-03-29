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У Луцьку попрощалися з бійцем, який загинув під Вугледаром: люди стояли навколішки (відео)

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Луцьк, Середа 29 березня 2023 09:10
У Луцьку попрощалися з бійцем, який загинув під Вугледаром: люди стояли навколішки (відео) У Луцьку провели в останню путь Богдана Буська (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Луцьку 28 березня попрощалися на фронті 38-річним воїном Богданом Буськом. Боєць загинув під Вугледаром.

Люди провели в останню путь захисника, стоячи на колінах, передає "Суспільне".

Ким був загиблий Богдан Бусько

Жителя Луцька призвали на військову службу з мобілізації, він був зарахований до військової частини батальйону морської піхоти. Він був матросом. Воїн загинув 21 лютого 2023 року під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Вугледар Донецької області.

У Луцьку попрощалися з бійцем, який загинув під Вугледаром: люди стояли навколішки (відео)Богдан Бусько захищав Україну на Донбасі (фото: Суспільне)

У Богдана залишилися мати, дві сестри та брат. У центрі міста лучани на колінах проводжали загиблого захисника.

У Луцьку попрощалися з бійцем, який загинув під Вугледаром: люди стояли навколішки (відео)Військові стали на коліна перед загиблим бійцем (фото: Суспільне)

Відспівували військовослужбовця у Свято-Троїцькому кафедральному соборі. Поховали воїна на Алеї почесних поховань у Гаразджі.

Нагадаємо, що герой мемів "Чіткий паца" розповів, як б'є окупантів.

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