У Луцьку школярі влаштували жорстоку бійку: друзі знімали і кричали "бий ще" (відео)

У Луцьку жорстоко побилися школярі на території навчального закладу. Зокрема, хлопець добивав лежачого кулаками в голову і ногами по хребту.

Що кажуть у дирекції школи

Так, інцидент трапився у школі №16. Її директор Василь Троцький запевняє, що такі інциденти не є систематичними.

"Бійка була – учасниками були учні середньої ланки. У хлопчиків на побутовому рівні виник конфлікт під час перерви, а потім, коли вони йшли додому, ви вже бачили, що сталося", – розповів він.

Директор каже, що постраждалий хлопчик звернувся до медсестри і сказав, що впав. Ознак побиття вона не побачила, тому учень повернувся до навчання. Тому наразі директор школи створив спеціальну комісію з розслідування інциденту. Також при батьках у дітей взяли пояснення.

"Ми з'ясували, що не було постійних випадків тиску і булінгу. Батьки, звичайно, засуджують таку поведінку дітей. Мама потерпілого хлопчика сказала, що претензій до кривдника її сина не має, але хоче, щоб ми в усьому розібралися. Тому на профраді це питання буде підняте разом з батьками", – каже очільник школи.

Окрім того, через випадки злослів'я серед учнів, які чути на відео, також проведуть відповідну роботу.