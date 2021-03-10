В Луцке школьники танцевали на могилах и делали фото с портретами умерших (видео)

"А были такие персоны, которые танцевали на могилах и фотографировались с портретом мертвого человека. Сегодня они извинялись", - говорится в анонсе к видео.

Отмечается, что полиция открыла производство из-за надругательства над могилами. Позже подростки на видео извинились за свои действия.

В комментариях украинцы возмутились действиями подростков и отметили, что не верят в их раскаяние.