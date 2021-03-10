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В Луцке школьники танцевали на могилах и делали фото с портретами умерших (видео)

Автор: Людмила Жукова

В Луцке школьники отличились дикими выходками. Группа подростков ходила на кладбище и танцевала на могилах. Дети снимали происходящее на видео и публиковали в соцсеть TikTok.

Об этом сообщает местное издание "Таблоид Волыни".

"А были такие персоны, которые танцевали на могилах и фотографировались с портретом мертвого человека. Сегодня они извинялись", - говорится в анонсе к видео.

Отмечается, что полиция открыла производство из-за надругательства над могилами. Позже подростки на видео извинились за свои действия.

В комментариях украинцы возмутились действиями подростков и отметили, что не верят в их раскаяние.

  • Деградація суспільства просувається шаленими темпами.
  • На малолетку, там подучат другим танцам.
  • О боже, який ужас і не соромно!
  • Откупились, извинились. Все как обычно.
  • Сумніваюся, що він щось зрозумів... Тупо завчений текст, бо "так треба". Сказати і принести вибачення..

Как мы ранее писали, в TikTok появился новый флешмоб, призывающий к массовому суициду.

Также мы сообщали, что в Кривом Роге школьницы жестоко избили девушку, видео расправы показали в сети.

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