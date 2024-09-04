Лунін потрапив у топ-20 кращих воротарів світу, але місце конкурента його не радує

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт видання.

Експерти назвали критерії, за якими склали рейтинг. До них ввійшли такі показники: кількість "сухих" матчів, положення у клубі, виступи за національні збірні, кількість відбитих ударів та точних пасів, якими воротар розпочинає атаку власної команди.

Зібравши все це докупи, вони й визначили, що найкращим на даний момент є голкіпер англійського "Ліверпуля" та збірної Бразилії Аліссон.

Аліссон (фото: IMAGO)

За ним йдуть бельгійський воротар іспанського "Реала" Тібо Куртуа та аргентинець Еміліано Мартінес, який представляє англійську "Астон Віллу".

Нашому Андрію Луніну віддали 19-ту позицію. З одного боку, потрапляння в даний рейтинг - вже визнання, з іншого - прірва у 17 позицій між українцем та його конкурентом у клубі - Куртуа, вчергове свідчить, коли здоров'я бельгійця у нормі, ловити у "Реалі" Андрію нічого.

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Аліссон (Бразилія, "Ліверпуль") Тібо Куртуа (Бельгія, "Реал") Еміліано Мартінес (Аргентина, "Астон Вілла") Едерсон (Бразилія, "Манчестер Сіті") Ян Облак (Словенія, "Атлетіко") Діогу Кошта (Португалія, "Порту") Мануель Нойєр (Німеччина, "Баварія") Марк-Андре тер Штеген (Німеччина, "Барселона") Ян Зоммер (Швейцарія, "Інтер") Грегор Кобель (Швейцарія, "Боруссія" Д) Джанлуїджі Доннарумма (Італія, "ПСЖ") Гульєльмо Вікаріо (Італія, "Тоттенгем") Лукаш Градецкі (Фінляндія, "Байєр") Давід Райя (Іспанія, "Арсенал") Майк Меньян (Франція, "Мілан") Унаї Сімон (Іспанія, "Атлетік") Джордан Пікфорд (Англія, "Евертон") Гіоргі Мамардашвілі (Грузія, "Валенсія") Андрій Лунін (Україна, "Реал") Андре Онана (Камерун, "Манчестер Юнайтед")

Як Лунін і Куртуа конкурують у Реалі

Андрій Лунін перейшов у "Реал" з луганської "Зорі" у липні 2018-го. У серпні того ж року до "королівського клубу" з англійського "Челсі" перебрався Тібо Куртуа.

Якщо на той час 26-річний бельгієць їхав до Мадрида, щоб стати номером один, то 19-річного українця брали більше на перспективу. Він став навіть не другим, а третім воротарем у "Реалі" - після Куртуа та костариканця Кейлора Наваса.

Андрій Лунін та Тібо Куртуа (фото: x.com/realmadrid)

Аби Лунін мав ігрову практику, його тричі віддавали у оренду - у іспанські "Леганес", "Вальядолід" та "Ов'єдо".

На початку сезону-2023/24 Куртуа отримав травму. Лунін, вигравши конкуренцію в терміново орендованого у "Челсі" іспанця Кепи, став воротарем номер один у "Реалі". Багато в чому завдяки йому "вершкові" стали чемпіонами Іспанії та вийшли у фінал Ліги чемпіонів. Всього у сезоні українець зіграв за клуб 31 матч, 12 з яких - без пропущених голів.

Але, коли Куртуа одужав, йому знову віддали місце першого голкіпера. Болючим для Луніна ударом стало, що саме бельгієць зайняв місце у воротах у фіналі ЛЧ проти німецької "Боруссії" Д.

Влітку 2024 року Лунін відмовився від продовження контракту з "Реалом", а його агенти почали пошуки нового клубу. Проте мадридці виставили занадто високий цінник на українця, контракт якого закінчувався через рік - 40 млн. євро.

Зрештою Лунін вирішив залишитися у Мадриді, без підписання нового контракту. Дія чинної угоди спливає 30 червня 2025 року. Це означає, що вже у січні Андрій може офіційно вести переговори з будь-якою командою.

Але поточний сезон у "Реалі" стане для нього важким - тренер Карло Анчелотті вже заявив: максимум, на що може розраховувати українець - матчі Кубку Іспанії.