Лунін потрапив у топ-20 кращих воротарів світу, але місце конкурента його не радує
Воротар мадридського "Реала" і збірної України Андрій Лунін потрапив у топ-20 футбольних воротарів сучасності, складений авторитетним спортивним виданням GiveMeSport.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт видання.
Експерти назвали критерії, за якими склали рейтинг. До них ввійшли такі показники: кількість "сухих" матчів, положення у клубі, виступи за національні збірні, кількість відбитих ударів та точних пасів, якими воротар розпочинає атаку власної команди.
Зібравши все це докупи, вони й визначили, що найкращим на даний момент є голкіпер англійського "Ліверпуля" та збірної Бразилії Аліссон.
Аліссон (фото: IMAGO)
За ним йдуть бельгійський воротар іспанського "Реала" Тібо Куртуа та аргентинець Еміліано Мартінес, який представляє англійську "Астон Віллу".
Нашому Андрію Луніну віддали 19-ту позицію. З одного боку, потрапляння в даний рейтинг - вже визнання, з іншого - прірва у 17 позицій між українцем та його конкурентом у клубі - Куртуа, вчергове свідчить, коли здоров'я бельгійця у нормі, ловити у "Реалі" Андрію нічого.
Топ-20 найкращих воротарів світу за версією GiveMeSport
- Аліссон (Бразилія, "Ліверпуль")
- Тібо Куртуа (Бельгія, "Реал")
- Еміліано Мартінес (Аргентина, "Астон Вілла")
- Едерсон (Бразилія, "Манчестер Сіті")
- Ян Облак (Словенія, "Атлетіко")
- Діогу Кошта (Португалія, "Порту")
- Мануель Нойєр (Німеччина, "Баварія")
- Марк-Андре тер Штеген (Німеччина, "Барселона")
- Ян Зоммер (Швейцарія, "Інтер")
- Грегор Кобель (Швейцарія, "Боруссія" Д)
- Джанлуїджі Доннарумма (Італія, "ПСЖ")
- Гульєльмо Вікаріо (Італія, "Тоттенгем")
- Лукаш Градецкі (Фінляндія, "Байєр")
- Давід Райя (Іспанія, "Арсенал")
- Майк Меньян (Франція, "Мілан")
- Унаї Сімон (Іспанія, "Атлетік")
- Джордан Пікфорд (Англія, "Евертон")
- Гіоргі Мамардашвілі (Грузія, "Валенсія")
- Андрій Лунін (Україна, "Реал")
- Андре Онана (Камерун, "Манчестер Юнайтед")
Як Лунін і Куртуа конкурують у Реалі
Андрій Лунін перейшов у "Реал" з луганської "Зорі" у липні 2018-го. У серпні того ж року до "королівського клубу" з англійського "Челсі" перебрався Тібо Куртуа.
Якщо на той час 26-річний бельгієць їхав до Мадрида, щоб стати номером один, то 19-річного українця брали більше на перспективу. Він став навіть не другим, а третім воротарем у "Реалі" - після Куртуа та костариканця Кейлора Наваса.
Андрій Лунін та Тібо Куртуа (фото: x.com/realmadrid)
Аби Лунін мав ігрову практику, його тричі віддавали у оренду - у іспанські "Леганес", "Вальядолід" та "Ов'єдо".
На початку сезону-2023/24 Куртуа отримав травму. Лунін, вигравши конкуренцію в терміново орендованого у "Челсі" іспанця Кепи, став воротарем номер один у "Реалі". Багато в чому завдяки йому "вершкові" стали чемпіонами Іспанії та вийшли у фінал Ліги чемпіонів. Всього у сезоні українець зіграв за клуб 31 матч, 12 з яких - без пропущених голів.
Але, коли Куртуа одужав, йому знову віддали місце першого голкіпера. Болючим для Луніна ударом стало, що саме бельгієць зайняв місце у воротах у фіналі ЛЧ проти німецької "Боруссії" Д.
Влітку 2024 року Лунін відмовився від продовження контракту з "Реалом", а його агенти почали пошуки нового клубу. Проте мадридці виставили занадто високий цінник на українця, контракт якого закінчувався через рік - 40 млн. євро.
Зрештою Лунін вирішив залишитися у Мадриді, без підписання нового контракту. Дія чинної угоди спливає 30 червня 2025 року. Це означає, що вже у січні Андрій може офіційно вести переговори з будь-якою командою.
Але поточний сезон у "Реалі" стане для нього важким - тренер Карло Анчелотті вже заявив: максимум, на що може розраховувати українець - матчі Кубку Іспанії.
Як повідомлялося раніше, збірна України провела перше тренування перед стартом Ліги націй.