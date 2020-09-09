В Лукьяновском СИЗО отремонтировали камеры: фото до и после

В Лукьяновском СИЗО сделали ремонт (коллаж РБК-Украина)

В сети показали бесплатные камеры в Лукьяновском СИЗО

В Лукьяновском СИЗО в Киеве сделали ремонт. Сейчас камеры обновлены и они выглядят свежими после реставрации. За пребывание в них платить не нужно. Фотографии до и после ремонта показал на своей странице в Facebook министр юстиции Денис Малюська.

"Кто там еще хочет украсть государственных денег? Мы здесь подготовили для вас еще одну бесплатную камеру в Лукьяновском СИЗО. Уже традиционно - ремонт в ней сделан за счет платных камер. Средства налогоплательщиков не тратились", - написал министр в соцсети.

Малюська отметил, что камера расчитана на 12 человек.

Как выглядели камеры до ремонта (фото: Facebook/Денис Малюська)

Так выглядят камеры после ремонта (фото: Facebook/Денис Малюська)

В комментариях украинцы отметили, что такое количество человек в камере провоцирует "блатные законы".

До речі, чому і досі камери на таку велику кількість людей є? Чи можна зробити максимум на 8, бо ж створює умови для підтримки оцих кримінальних блатних законів. Зменшення кількості зменшить вплив колективної свідомості. Та ще чи можна створити умови їм для підробітків. Чи в це ви закладаєте кошти? Якійсь там станки чи щось інше?

Краще за деякі хостели в Європі.

Справжню судову реформу проведіть, очистіть корпус суддів, від "злочинців в мантіях", для безневинної людини мале значення має якої якості клітка!

Как мы ранее писали, в Лукьяновском СИЗО зафиксировали вспышку коронавируса.