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У Лук'янівському СІЗО відремонтували камери: фото до і після

Київ, Середа 09 вересня 2020 12:41
У Лук'янівському СІЗО відремонтували камери: фото до і після
У Лук'янівському СІЗО зробили ремонт (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У мережі показали безкоштовні камери в Лук'янівському СІЗО

В Лук'янівському СІЗО в Києві зробили ремонт. Зараз камери оновлено і вони виглядають свіжими після реставрації. За перебування в них платити не потрібно. Фотографії до і після ремонту показав на своїй сторінці в Facebook міністр юстиції Денис Малюська.

"Хто там ще хоче вкрасти державних грошей? Ми тут підготували для вас ще одну безкоштовну камеру в Лук'янівському СІЗО. Вже традиційно - ремонт у ній зроблено коштом платних камер. Кошти платників податків не витрачалися", - написав міністр у соцмережі.

Малюська зазначив, що камера розрахована на 12 осіб.

У Лук'янівському СІЗО відремонтували камери: фото до і післяУ Лук'янівському СІЗО відремонтували камери: фото до і післяЯк виглядали камери до ремонту (фото: Facebook/Денис Малюська)

У Лук'янівському СІЗО відремонтували камери: фото до і післяУ Лук'янівському СІЗО відремонтували камери: фото до і післяТак виглядають камери після ремонту (фото: Facebook/Денис Малюська)

В коментарях українці відзначили, що така кількість людей в камері провокує "блатні закони".

  • До речі, чому і досі камери на таку велику кількість людей є? Чи можна зробити максимум на 8, бо ж створює умови для підтримки оцих кримінальних блатних законів. Зменшення кількості зменшить вплив колективної свідомості. Та ще чи можна створити їм умови для підробітків. Чи в це ви закладаєте кошти? Якійсь там верстати чи щось інше?
  • Краще за деякі хостели в Європі.
  • Справжню судову реформу проведіть, очистіть корпус суддів, від "злочинців у мантіях", для безневинної людини мале значення має якої якості клітка!

Як ми раніше писали, в Лук'янівському СІЗО зафіксували спалах коронавірусу.

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