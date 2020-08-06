Лукашенко назвал себя украинцем и младшим братом Путина

Александр Лукашенко заявил, что считает Владимира Путина своим старшим братом, но у них в отношениях есть определенное напряжение. Также президент Беларуси признался в любви к Украине и рассказал про свои украинские корни.

Об этом президент Беларуси рассказал в интервью Дмитрию Гордону.

"Я считаю Владимира Владимировича своим старшим братом. Искренне считаю своим братом старшим, но не в том плане, что ты старший, а мы тут вот никакие младшие, ты и по возрасту, и по весу старший брат. Старший брат должен младшего поддерживать", - отметил Лукашенко.

Тем не менее, Лукашенко не скрывает, что в отношениях с российским президентом у него есть определенное напряжение.

"У нас есть определенное напряжение, потому что мы оба - сильные личности, извините за нескромность. Что-то у Путина есть, от чего не устаешь..." - признался Лукашенко.

Вспомнил Лукашенко и про свои украинские корни. Дед "батьки" Трофим Иванович родом из Сумской области. Кроме того, во времена своей юности белорусский президент служил в Украине.

Дмитрий Гордон спросил, считает ли он себя хоть "немножко украинцем". На это Лукашенко ответил, что "немножко украинца" не бывает, а есть "много украинца".

Ранее мы писали, что Лукашенко готов был приютить "беглеца" Януковича в феврале 2014-го во время Революции Достоинства.