Лукашенко чуть не убил своего сына и его мать: всплыли дикие детали

Александр Лукашенко (Фото: president.gov.by)

Всплыли дикие подробности о жизни Лукашенко и его сыне Коле

Александр Лукашенко очень жестокий и самовлюбленный человек. Об этом рассказал белорусский модельер Саша Варламов, который сейчас скрывается в Германии. Он ранее имел дело с Лукашенко и признался, что даже поставлял ему девушек в баню.

Варламов рассказал жуткую историю о матери Коли, сына Лукашенко. Женщина едва не лишилась жизни и у Коли были все шансы не появиться на свет. Ирина Абельская была личной медсестрой Александра Лукашенко и в 2004 году она возглавляла президентскую больницу. Об этом Варламов рассказал в интервью на YouTube-канале УНИАН.

Варламов стал свидетелем неприятного инцидента в больнице. Он пришел туда и увидел совершенно избитую Ирину Абельскую. Она была не синей от побоев, а просто черной. Как потом ему рассказали, Абельская забеременела, но упустила срок аборта и рассказала Лукашенко о будущем наследнике.

"Он разозлился, кричал: "Ты своим половым органом хочешь заработать белорусский трон". Он бил ее всем, чем угодно: и ногами, и руками. Но Абельская сохранила плод и через 6 месяцев родился Коля. Мне интересно, знает ли Коля, как его дорогой папочка, который учит быть его негодяем, как он желал его жизни", - рассказал Варламов.

Он отметил, что Лукашенко самовлюбленный человек и для него жители страны – просто народец, не люди, а бараны и овцы.

Саша Варламов рассказал жуткие подробности жизни Александра Лукашенко

Напомним, ранее мы писали о том, что Лукашенко стал президентом Беларуси и прослыл "дьяволом и параноиком".

А также рассказывали о том, что Лукашенко после инаугурации грубо обозвал белорусов.