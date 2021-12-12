Какой лук самый вкусный: эксперт дала точный ответ

Какой лук самый вкусный

Желтый лук

Этот овощ повышает аппетит, способствует выработке пищеварительных соков и желчи, стимулирует работу кишечника.

Это самый популярный вид лука, который отлично переносит термообработку. В частности, он острый и имеет очень стойкий аромат. Лучше всего подходит для салатов, соусов.

Красный лук

Красный лук содержит антоцианы - растительные пигменты. У людей, потребляющих продукты, богатые антоцианами, меньше риск сердечных заболеваний.

Также при термообработке теряет красивый цвет, поэтому ее лучше есть в сыром виде, добавлять в салаты, бутерброды. Она имеет такой насыщенный вкус, как желтая.

Польза красного лука (freepik)

Белый лук

Белый лук содержит много минеральных солей и микроэлементов. К тому же она имеет очень интенсивный вкус, ее лучше использовать для соусов, овощных блюд.

Лук-шалот

Такой вид лука имеет очень нежный вкус и насыщенный запах. Она отлично подходит для супов, салатов и соусов.

Лук-порей

Имеет приятный сладкий вкус, прекрасно сочетается с грибами, курицей, овощами.

Какой лук самый вкусный (facebook.com/svetlanafus)