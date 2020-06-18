Под Луганском "коп" выкинул из окна жену: супруга рассказала, что он обещал убивать

Скандал с полицейским (коллаж РБК-Украина)

В Северодонецке пьяный полицейский избил свою жену, а потом выбросил ее из окна

В Луганской области, в Северодонецке пьяный полицейский после выпивки в кафе пришел домой и начал избивать свою жену. После скандала страж правопорядка выбросил супругу с балкона четвертого этажа на глазах у годовалой малышки-дочери. Сейчас 27-летняя женщина находится с серьезными травмами в больнице, а "коп" до сих пор ходит на работу, его не взяли под стражу.

Сейчас у больницы пострадавшей Дарьи дежурят родственники и друзья, которые боятся за ее жизнь. Они называют Алексея Конева (полицейского) домашним тираном и деспотом. Говорят, что он неоднократно подымал на Дашу руку и в семье был агрессивным, хотя на людях был добр и вежлив.

Сам Алексей Конев сейчас разработал версию о том, что его жена хотела свести счеты с жизнью, а он в том, что она упала, не виноват. Адвокат Конева рассказал, что его подзащитный все обвинения отрицает.

"Он сказал, что жена и раньше угрожала тем, что выбросится с балкона, говорила, что совершит суицид. У них случались ссоры, но их инициатором, по его словам, была исключительно Дарья. В тот день, 8 июня, они после обеда пошли в кафе. Дочку отдали его родителям. В кафе мой подзащитный, по его словам, выпил полтора литра пива, а его жена почти литр вина (он потом допивал за ней то, что осталось). Затем они забрали у родителей дочь и вернулись домой. Дома был скандал. Он говорит, что скандал начала Дарья. Что она бросалась на него с кулаками, царапалась, била в доме посуду. Ребенок кричал. Потом она пошла в комнату, чтобы успокоить ребенка. Он остался на кухне. И вдруг услышал странный шум, как будто звук падения. Пришел в комнату, а Дарьи там уже не было", - рассказал адвокат "Фактам".

Как сообщается в сюжете ТСН, Дарья рассказала, что он неоднократно угрожал ей в случае того, если они разведутся.

"Сколько раз он говорил, если мы разведемся, ты не с кем не будешь, я буду всех убивать. Отсижу в тюрьме, выйду и снова буду убивать", - вспоминает разговоры с мужем Даша.

Сейчас 27-летняя пострадавшая хочет, чтобы ее мужа наказали по закону за то, что он сделал с ней на глазах у дочери.

В Северодонецке "коп" выбросил из окна жену (ТСН)

Как мы ранее сообщали, появились скандальные подробности об инциденте в Северодонецке.

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Автор: Людмила Жукова