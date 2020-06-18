Під Луганськом "коп" викинув з вікна дружину: вона розповіла, що він обіцяв вбивати

Скандал з поліцейським (колаж РБК-Україна)

У Сєвєродонецьку п'яний поліцейський побив свою дружину, а потім викинув її з вікна

У Луганській області у Сєвєродонецьку п'яний поліцейський після випивки в кафе прийшов додому і почав бити свою дружину. Після скандалу страж правопорядку викинув дружину з балкона четвертого поверху на очах в однорічної дівчинки-дочки. Зараз 27-річна жінка перебуває з серйозними травмами в лікарні, а "коп" досі ходить на роботу, його не взяли під варту.

Зараз у лікарні постраждалої Дар'ї чергують родичі і друзі, які бояться за її життя. Вони називають Олексія Конєва (поліцейського) домашнім тираном і деспотом. Кажуть, що він неодноразово підіймав на Дашу руку і в родині був агресивним, хоча на людях був добрий і ввічливий.

Сам Олексій Конєв зараз розробив версію про те, що його дружина хотіла звести рахунки з життям, а він у тому, що вона впала, не винен. Адвокат Конєва розповів, що його підзахисний всі звинувачення заперечує.

"Він сказав, що дружина і раніше погрожувала тим, що викинеться з балкона, говорила, що вчинить суїцид. У них траплялися сварки, але їх ініціатором, за його словами, була виключно Дарина. В той день, 8 червня, вони після обіду пішли в кафе. Доньку віддали його батькам. У кафе мій підзахисний, за його словами, випив півтора літра пива, а його дружина майже літр вина (він потім допивав за нею те, що залишилося). Потім вони забрали у батьків дочку і повернулися додому. Вдома був скандал. Він каже, що скандал почала Дарина. Що вона кидалася на нього з кулаками, дряпалася, била в будинку посуд. Дитина кричала. Потім вона пішла в кімнату, щоб заспокоїти дитину. Він залишився на кухні. І раптом почув дивний шум, ніби звук падіння. Прийшов в кімнату, а Дарини там вже не було", - розповів адвокат "Фактам".

Як повідомляється у сюжеті ТСН, Дарина розповіла, що він неодноразово погрожував їй в разі того, якщо вони розлучаться.

"Скільки разів він говорив, якщо ми розлучимося, ти не з ким не будеш, я буду всіх вбивати. Відсиджу у в'язниці, вийду і знову буду вбивати", - згадує розмови з чоловіком Даша.

Зараз 27-річна потерпіла хоче, щоб її чоловіка покарали за законом за те, що він зробив з неї на очах у дочки.

У Сєвєродонецьку "коп" викинув з вікна дружину (ТСН)

Як ми раніше повідомляли, з'явилися скандальні подробиці про інцидент у Сєвєродонецьку.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Людмила Жукова