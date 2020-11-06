Лучший сценарий: Степанов рассказал, как победить коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине (фото: freepik)

Коронавирус в Украине можно победить только одним способом, но он чреват последствиями

Коронавирус в Украине можно победить лишь при условии полного локдауна. Такое мнение выразил министр здравоохранения Максим Степанов.

Чиновник считает, что в стране нужно все запретить как минимум на три недели. Лишь при таком условии можно предположить, что пандемия отступит. Об этом глава Минздрава рассказал в интервью Радио НВ.

Дело в том, что 21 день - это срок для максимального инкубационного периода коронавируса.

"Лучший сценарий - это полный локдаун. Однако реальность такова, что мы как страна не можем себе позволить полный локдаун", - отметил Степанов.

Чиновник подчеркнул, что при полном локдауне люди будут терять работу и им элементарно не за что будет покупать продукты. Степанов говорит, что Украина не может сейчас себе позволить карантин, который был весной.

При этом чиновник говорит, что Украина продолжит идти по пути усиления карантина. И сейчас рассматривается вероятность введения карантина выходного дня. Когда в субботу и воскресенье будут работать лишь аптеки, продуктовые магазины и транспорт.

Тем временем порог новых заражений коронавирусом в Украине близится к десяти тысячам. Так, на 6 ноября выявили 9 721 новых случая.

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