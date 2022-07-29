Как в лучших ресторанах: секреты правильной жарки яиц, которых вы не знали

Сколько нужно жарить яйца, чтобы желток растекался

По советам шеф-поваров для получения идеального соотношения приготовленного белка и жидкого желтка, следует жарить яичницу на среднем огне в течение 3-х минут.

Но на практике часто зажаривается белок с низу, а сверху остается жидким. На этот случай существует лайфхак, следовательно на большом огне вы добавляете сливочное масло, следом разбиваете яйцо на растопленное масло, у вас сразу начинает жариться белок с низу.

А вот и лайфхак - добавьте немного воды на сковороду и закройте крышкой. Пар имеет большую температуру поэтому моментально приготовит белок сверху. Так вы действительно приготовите быстро и просто.

Также существует метод, который используют преимущественно на кухнях в гостиницах с системой питания "all inclusive". Там готовят яйцо с жидким желтком и приготовленным белком быстрее чем за минуту.

Весь секрет в том, что на растопленное сливочное масло разбивают яйцо, жарят его на сильном огне 30 секунд, затем осторожно переворачивают, чтобы не разорвать желток, и жарят с обратной стороны еще 15 секунд. На вид это не очень эстетично, но быстро и действенно.

Как жарить яйца, чтобы они не прилипали к сковороде

Если ваша яичница подгорает в первую очередь убедитесь, что поверхность сковороды цела и нет повреждений в виде царапин и тому подобное. Это самая распространенная причина пригорания на сковороде не только яичницы, но и в целом.

В том случае, когда сковорода исправна, а яйца все равно прилипают, убедитесь, что вы начинаете жарить на разогретом масле.

Как жарить яйца в микроволновке

Существует несколько простых способов приготовления яичницы в микроволновке. Начнем с самого простого. Разбейте яйцо в стеклянный стакан, добавьте соль и перец по вкусу и накройте блюдцем. Уже через 40 секунд готовки все готово.

По второму рецепту следует смазать поверхность тарелки маслом и поставить на 20 секунд в микроволновку. Затем на разогретую тарелку разбейте яйца и осторожно проколите желток, чтобы он не взорвался во время приготовления. Также будет достаточно 40-60 секунд, в зависимости от температуры.

Также в микроволновке легко приготовить омлет по-французски. Для этого возьмите глубокую тарелку и смажьте ее поверхность сливочным маслом. Далее разбейте яйцо, добавьте сыр, соль и перец. Хорошо перемешав готовьте омлет 1 минуту и все готово.

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На каком масле лучше жарить яйца

Лучше всего жарить яичницу на сковороде используя микс подсолнечного масла и сливочного масла. Рекомендуем соотношение 1 к 1. Используя такой микс яичница будет нежная и поджаренная одновременно, кажется идеальное сочетание!

Можно ли жарить яйца на воде?

Этот способ, пожалуй, самый легкий и самый нераспространенный среди украинцев. А зря, ведь следует налить немного воды на сковороду включить газ, посолить и разбить яйца когда вода начнет испаряться.

Лишь минута для приготовления под крышкой!

Как часто можно есть жареные яйца

Учитывая, что речь идет о жареных яйца здесь надо делать акцент именно на этом, ведь если у вас нет диабета или аллергии яйца можно есть ежедневно.

Таким образом съедая 2-3 жареных яйца в день, вы будете извлекать пользу от этого уникального продукта.