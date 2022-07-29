Лучшие напитки от высокого давления: врачи составили окончательный список

Поддержание достаточного количества жидкости в организме - важно для нормализации давления. Если же у вас гипертония, вам с особой внимательностью надо следить за тем, что вы едите и пьете. Ведь напитки могут как снижать, так и повышать давление.
Об этом пишет EatThis.
Исследования показывают, что когда баланс жидкости в организме выходит из строя, это может нанести вред артериальному давлению, вызывая его повышение или резкое снижение.
А вот привычка пить мало воды связана с увеличением будущего риска сердечно-сосудистых проблем.
Если не любите простую воду, добавьте фрукты или мяту и немного льда.
Фото: обычная вода полезнее, чем мы думаем (freepik)
Свекольный сок содержит вещества, которые расширяют кровеносные сосуды, обеспечивая беспрепятственный отток крови.
Участники одного из исследований в течение двух недель пили по стакану сока в день. И в результате их давление приблизилось к норме.
Фото: свекла понижает давление (freepik)
Гранатовый сок называют "супергероем" для здоровья сердца. Благодаря высокому содержанию калия и невероятному содержанию антиоксидантов стоит выпить стаканчик, чтобы снизить кровяное давление.
Исследования показали, что артериальное давление снижается после регулярного употребления гранатового сока.
Фото: гранатовый сок суперполезный (pixabay)
Этот древний напиток обладает антиоксидантной силой, которая может помочь снизить давление (даже если он подбадривает вас благодаря нотке кофеина).
Один эксперимент показал, что регулярное употребление чая привело к снижению АД, а зеленый чай полезнее черного.
Фото: зеленый чай надо пить регулярно (pixabay)
Согласно исследованиям, люди, которые потребляли более трех порций молочных продуктов в день, имели на 36% меньше шансов иметь гипертонию, чем те, кто употреблял лишь половину порции ежедневно.
А люди, которые выбирали молочные продукты с низким содержанием жира (и ограничивали потребление насыщенных жиров в целом), имели еще меньший риск.
Фото: нежирное молоко снижает давление (pixabay)
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