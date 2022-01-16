Когда лучше всего заняться поиском работы: эксперты назвали самые горячие месяцы

На рынке поиска работы существуют периоды, когда открывается больше всего вакансий и появляется больше всего соискателей. Также есть периоды, когда кадровики начинают охоту за крутыми специалистами.

Когда лучше всего заняться обновить резюме и походить по собеседованиям в 2022 году, рассказали специалисты известного портала по поиску работы.

Специалисты по подбору персонала рассказали, что существует такое понятие как сезонность на рынке труда. И стоит узнать весь календарь, чтобы знать самые горячие периоды.

Это поможет вовремя обновить резюме, уделить время повышению квалификации и заняться активным просмотром вакансий.

Зима

Декабрь часто считают мертвым сезоном, так как год завершается и на носу праздники. Но HR утверждают, что и в декабре идет активный подбор работников. Единственное, чем этот месяц неудобен – процесс выхода на новую работу может затянуться на следующий год.

А вот в сфере обслуживания декабрь – самая горяча пора, так как объявления о наборе продавцов начинают сыпаться еще с конца ноября.

Январь – спокойный месяц. Первая часть этого периода занята праздниками и каникулами, а потом идет вхождение в новый рабочий год. Составляется годовой бюджет и обычно в это время компании рассматривают вопрос о найме новых сотрудников.

Во второй половине месяца количество вакансий начинает увеличиваться. Уже утверждены планы на год и к началу февраля интерес работодателей к соискателям начинает возрастать. В это время стоит обновить свое резюме и вписать достижения за прошлый год.

Весна

В марте и апреле рынок труда начинает раскачиваться и наступает настоящий ажиотаж. Вакансий становится намного больше и этот период считается одним из лучших для поиска работы.

Весной работникам торговли и сферы общественного питания легче всего найти работу. Начинают открываться летние террасы, передвижные точки и штат формируют заранее.

Стоит помнить, что в это время от зимней спячки проснулись не только работодатели, но и соискатели. Поэтому реакция в поисках работы должны быть быстрая.

В мае закрывают вакансии, которые открыли ранее. А еще в мае обычно есть небольшая передышка – на майские праздники. Также в мае открывается сезон отпусков.

У студентов и тех, кто ищет работу на побережье моря – повезет. Именно в это время появляются вакансии на курортах, в летних лагерях и в приморских городах.

Особенно спросом пользуются горничные, официанты, аниматоры, бармены, инструкторы, вожатые, спасатели.

Лето

А вот июнь, июль и август – период долгого затишья. В сезон отпусков многие работники отдыхают, и свои функции передают коллегам. А это значит, что обучать новый персонал будет фактически некому.

Однако тут есть нюанс – летом все находятся в разъездах и расслабленном состоянии, а вакансий на рынке не так уж и много. Но поймать удачу за хвост вполне реально, так как конкуренция очень низкая.

Не бойтесь откликнуться на вакансию, до которой вы немного не дотягиваете. Есть все шансы получить работу своей мечты или даже ту, о которой вы и не мечтали.

Лето – отличный период для педагогов и репетиторов. Можно искать учеников и преподавателей на весь следующий год.

Осень

В сентябре, октябре и ноябре – вакансий становится очень много, а резюме еще больше. Осенью очень высокая конкуренция и соискатели на руководящие должности должны быть очень убедительными и уверенными в своих силах.

Специалисты по подбору персонала в этот период работают очень активно, так как им нужно закрыть все вакансии до конца года. Во второй половине октября ажиотаж начнет понемногу снижаться.