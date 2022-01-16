Коли найкраще зайнятися пошуком роботи: експерти назвали найгарячіші місяці

На ринку пошуку роботи існують періоди, коли відкривається найбільше вакансій і з'являється найбільше претендентів. Також є періоди, коли кадровики починають полювання за крутими фахівцями.

Коли найкраще зайнятися оновити резюме і походити по співбесідах у 2022 році, розповіли фахівці відомого порталу з пошуку роботи.

Фахівці з підбору персоналу розповіли, що існує таке поняття як сезонність на ринку праці. І варто дізнатися весь календар, щоб знати найгарячіші періоди.

Це допоможе вчасно оновити резюме, приділити час підвищенню кваліфікації та зайнятися активним переглядом вакансій.

Зима

Грудень часто вважають мертвим сезоном, оскільки рік завершується і на носі свята. Але HR стверджують, що і в грудні йде активний підбір працівників. Єдине, чим цей місяць незручний - процес виходу на нову роботу може затягнутися на наступний рік.

А ось у сфері обслуговування грудень - найгарячіша пора, оскільки оголошення про набір продавців починають сипатися ще з кінця листопада.

Січень - спокійний місяць. Перша частина цього періоду зайнята святами та канікулами, а потім йде входження в новий робочий рік. Складається річний бюджет і зазвичай в цей час компанії розглядають питання про найм нових співробітників.

У другій половині місяця кількість вакансій починає збільшуватися. Вже затверджені плани на рік і до початку лютого інтерес роботодавців до претендентів починає зростати. У цей час варто оновити своє резюме і вписати досягнення за минулий рік.

Весна

В березні та квітні ринок праці починає розгойдуватися і настає справжній ажіотаж. Вакансій стає набагато більше і цей період вважається одним з кращих для пошуку роботи.

Навесні працівникам торгівлі та сфери громадського харчування найлегше знайти роботу. Починають відкриватися літні тераси, пересувні точки й штат формують заздалегідь.

Варто пам'ятати, що в цей час від зимової сплячки прокинулися не тільки роботодавці, а й шукачі. Тому реакція в пошуках роботи повинні бути швидка.

В травні закривають вакансії, які відкрили раніше. А ще в травні зазвичай є невеликий перепочинок - на травневі свята. Також у травні відкривається сезон відпусток.

У студентів і тих, хто шукає роботу на узбережжі моря – пощастить. Саме в цей час з'являються вакансії на курортах, в літніх таборах і в приморських містах.

Особливий попит мають покоївки, офіціанти, аніматори, бармени, інструктори, вожаті, рятувальники.

Літо

А ось червень, липень і серпень - період довгого затишшя. У сезон відпусток багато працівників відпочивають, і свої функції передають колегам. А це означає, що навчати новий персонал буде фактично нікому.

Однак тут є нюанс - влітку всі знаходяться в роз'їздах і розслабленому стані, а вакансій на ринку не так вже й багато. Але зловити удачу за хвіст цілком реально, бо конкуренція дуже низька.

Не бійтеся відгукнутися на вакансію, до якої ви трохи не дотягуєте. Є всі шанси отримати роботу своєї мрії або навіть ту, про яку ви й не мріяли.

Літо - відмінний період для педагогів і репетиторів. Можна шукати учнів і викладачів на весь наступний рік.

Осінь

У вересні, жовтні та листопаді - вакансій стає дуже багато, а резюме ще більше. Восени дуже висока конкуренція і здобувачі на керівні посади повинні бути дуже переконливими та впевненими у своїх силах.

Фахівці з підбору персоналу в цей період працюють дуже активно, через те, що їм потрібно закрити всі вакансії до кінця року. У другій половині жовтень ажіотаж почне потроху знижуватися.