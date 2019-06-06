Лучшая спортсменка Украины: милые фото юной красавицы-легкоатлетки

Ярослава Магучих названа лучшей спортсменкой мая в Украине. Об этом сообщается на сайте Национального олимпийского комитета.

17-летняя представительница прыжков в высоту, чемпионка Юношеских Олимпийских игр 2018 удостоена высокого признания НОК благодаря блестящему выступлению на первом этапе престижной серии соревнований по легкой атлетике "Бриллиантовая лига", который прошел в катарской Дохе.

Тогда одна из самых перспективных легкоатлеток Украины оставила позади серебряную призерку Олимпийских игр 2016 болгарку Мирелу Демиреву и шведку Эрику Кинси, которые заняли второе и третье места соответственно, и принесла своей стране золотую медаль.

Ярослава Магучих (фото: instagram.com/rosya_dp)

Ярослава стала самой молодой победительницей соревнований "Бриллиантовая лига" в истории их проведения, выполнив при этом олимпийский норматив на Игры в Токио 2020 (196 см).

Ярослава Магучих (фото: instagram.com/rosya_dp)

Мы собрали для вас милые и завораживающие фото юной украинской спортсменки, которая уже прославляет нашу страну во всем мире.

Ярослава Магучих (фото: instagram.com/rosya_dp)

Ярослава Магучих родилась 19 сентября в Днепре. В активе девушки, которая уже имеет звание Мастер спорта международного класса, золотые медали Чемпионата мира 2017 среди юношей и девушек, Чемпионата Европы 2018 среди юношей и девушек и ЮОИ 2018. Кроме занятий спортом легкоатлетка-красавица увлекается рисованием. Жизненный девиз Ярославы: "Всегда оставаться собой".

Ярослава Магучих (фото: instagram.com/rosya_dp)

Недавно Styler собрал горячие фото девушки, которая выбежала на поле в финале Лиги чемпионов во время матча "Ливерпуля" и "Тоттенхэма".

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